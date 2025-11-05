Hallan sin vida a la 'Barbie Humana', influencer de 31 años, en casa de un funcionario público

El mundo de los influencers se encuentra conmocionado tras el repentino y extraño fallecimiento de Bárbara Jankavski Marquez, la creadora de contenido brasileña de 31 años popularmente conocida como la 'Barbie humana'. Su cuerpo fue hallado sin vida la noche del pasado 2 de noviembre en São Paulo, en circunstancias que las autoridades de Brasil han catalogado como una "muerte sospechosa", encendiendo las alarmas sobre los peligros ocultos tras la fama digital y las intervenciones estéticas extremas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La noticia ha escalado rápidamente a nivel internacional no solo por la identidad de la víctima, sino por el contexto en el que se produjo el deceso: Bárbara fue encontrada en la residencia de un funcionario público, un hecho que está siendo investigado minuciosamente por las autoridades paulistas.



¿Cómo se encontró sin vida a la 'Barbie Humana'?

El deceso de la 'Barbie humana' ocurrió el 2 de noviembre en São Paulo. La tragedia se desató en el domicilio de un hombre de 51 años, identificado como Renato Campos Pinto de Vitto, un funcionario público.

Según las investigaciones policiales, el hombre admitió haber contratado los "servicios personales" o "servicios sexuales" de Bárbara. El encuentro, sin embargo, tomó un giro inesperado. El funcionario declaró a la policía que, durante el tiempo que compartieron, "hicieron uso de sustancias ilícitas" además de haber compartido bebidas alcohólicas.



El testimonio del hombre indica que, tras consumir las sustancias, la creadora de contenido "tosió varias veces" y luego se quedó dormida a su lado mientras veían televisión. Al percatarse de que no se movía o se había desplomado, llamó al Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu). Siguiendo las instrucciones de los paramédicos, el sujeto intentó practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) durante nueve minutos, pero los esfuerzos fueron infructuosos, confirmándose su deceso al llegar el servicio médico.



Aunque el relato del funcionario público detalla una muerte súbita o desvanecimiento, los agentes de policía que llegaron al domicilio encontraron detalles que han llevado a registrar el caso como una "muerte sospechosa".



¿Por qué es una muerte sospechosa?

Según detallaron las autoridades, Bárbara Jankavski Marquez fue hallada únicamente en ropa interior y, lo más inquietante, presentaba lesiones visibles en el cuerpo. Entre las heridas reportadas por los investigadores se encuentran una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda.

Publicidad

El funcionario y una amiga del hombre que también estuvo en la casa ofrecieron una explicación para estas lesiones, asegurando que se produjeron cuando la influencer se cayó al desvanecerse o "resbaló y cayó" alrededor de las 4 de la madrugada del domingo. No obstante, la presencia de golpes ha motivado que la Policía brasileña mantenga la investigación activa.

Hasta el momento, la causa de la muerte de la 'Barbie humana' no ha sido determinada. El caso ha sido provisionalmente registrado como "muerte súbita, sin causa determinante aparente". Las autoridades se encuentran a la espera de los exámenes necroscópicos y toxicológicos, cuyos resultados serán cruciales para esclarecer si las sustancias consumidas, las lesiones o alguna otra circunstancia oculta fue la causa real del trágico fallecimiento.



¿Quién era la 'Barbie Humana'?

Bárbara Jankavski Marquez, de 31 años, alcanzó la notoriedad en Brasil y en el extranjero gracias a su incansable y documentado proceso para transformar su apariencia física y asemejarse lo más posible a la icónica muñeca Barbie. En redes sociales, donde se la conocía también bajo el nombre de 'Boneca Desumana' ('Muñeca Deshumana'), la influencer reunía a más de 55 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Publicidad

Su fama radicaba en su dedicación a la cirugía plástica, llegando a someterse a la impresionante cifra de 27 procedimientos estéticos en "búsqueda del cuerpo perfecto". Entre las múltiples operaciones a las que se sometió, se destacan una liposucción que abarcó cuello, abdomen y piernas, así como el aumento de senos y glúteos. Además, la obsesión por el parecido con la muñeca la llevó a realizarse cinco operaciones de nariz para afinarla y respingarla. Apenas en junio, Bárbara había documentado la recuperación de su última intervención, un mini lifting.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL