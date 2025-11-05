Desafío Siglo XXI: Katiuska y Zambrano sorprenden con declaraciones de amor

El capítulo 87 del Desafío Siglo XXI dejó las emociones de los televidentes y los desafiantes a tope, con sorpresas, nostalgia y hasta amor en el aire. Muchas cosas pasaron, pero al final se definieron los ocho semifinalistas del juego, tras la salida de Gio y Mencho.

Luego de un grave accidente entre Gio y Leo, el equipo médico atendió a ambos y se determinó que podían seguir en el juego. Gio regresó a la ciudadela de las cajas, luego de ser trasladado en ambulancia a un centro médico, en el que le cogieron algunos puntos en la mandíbula a causa de la herida. En cuanto regresó recibió el chaleco de sentenciado por parte de Zambrano.



¿Qué pasa entre Zambrano y Katiuska?

La gran sorpresa del capítulo fue la conversación de Zambrano y Katiuska, quien a lo largo del Desafío han tenido una relación bastante conflictiva. Cuando hacían parte de equipos diferentes parecían enemigos a morir, protagonizando varias peleas a lo largo de las pruebas, también revelaron que sostuvieron una relación amorosa antes de la competencia, lo que había marcado también sus diferencias en el juego.

Sin embargo, cuando Zambrano entró a Omega, elegido por la misma Katiuska, la relación entre los dos deportistas empezó a notarse más cercana. Todo apuntaba a que la amistad había renacido y que la fuerza de ambos dentro del juego los convirtió en aliados para llegar al final. Lo que nadie esperaba es que el amor volviera a crecer entre ellos, especialmente porque Katiuska también reveló que está casada y hasta su esposo le envió un mensaje.



En un momento del capítulo se ve a los dos participantes bastante cerca y sosteniendo una conversación bastante reveladora. Zambrano se acerca a Katiuska para robarle un beso y ella lo esquiva diciéndole: "Cálmate, mucha tentación ¿Qué voy a hacer contigo?".



"Yo sé que tú nunca te olvidaste de mi", le dijo Zambrano a ella, quien aseguró que tiene su "orgullo", pero que "tú sabes que tú me gustabas mucho". Sorprendentemente en ese momento ambos participantes empiezan a decir que quieren estar juntos nuevamente, pero los dos tienen puntos de vista y situaciones diferentes.

Zambrano le establece a Katiuska que lo busque cuando tenga todo claro y quiera algo "serio". "Tú sabes qué es, más adelante puede ser, pero ahora no. Tengo que solucionar a ver, porque es una relación complicada, yo tengo que resolver cuando salga. Por eso es que no te respondía, no porque no me gustaras", le dijo ella.



¿Quiénes son los ocho semifinalistas?

Tras un Desafío a Muerte en el que se enfrentaron Zambrano contra Gio y Mencho contra Tina. Zambrano le sacó gran ventaja a Gio, quien seguía afectado por el accidente del día anterior, mientras que Tina logró superar a Mencho por algunos segundos en la definición.

Así las cosas, los semifinalistas del Desafío Siglo XXI son: Tina, Katiuska, Rosa, Yudisa, Zambrano, Rata, Leo y Potro.

Andrea Serna sorprendió a los semifinalistas al final del episodio enviándolos al Club House junto a María Fernanda Aristizábal. Allí tuvieron momentos de disfrute, pero cada uno fue sorprendido con una tarjeta ditu que los llevó al centro de control del Desafío, donde nuevamente tuvieron contacto con la anfitriona del programa.

Las lágrimas afloraron cuando Serna le comunicó a cada desafiante que podrá regresar a su casa y reencontrarse con su familia. Antes de eso les dio unas indicaciones importantes: debían escoger una caja misteriosa, la cual se llevarán pero no podrán abrir hasta que Andrea Serna los vuelva a convocar o serán eliminados.

