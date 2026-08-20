Luisa Fernanda W responde a críticas por perdonar a Pipe Bueno: "¿Por qué me quedé?"

"Me siento muy rara haciendo este video", expresó Luisa Fernanda W en una nueva publicación en sus redes sociales, luego de que Pipe Bueno, su pareja, revelara en una entrevista que estuvo a punto de perder a su familia por su adicción al alcohol y otras sustancias. En medio de la sorpresa que han causado las declaraciones del cantante, en redes sociales algunas personas se han enfocado en criticar a la mujer por haber "soportado" esta situación.



¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre las revelaciones de Pipe Bueno?

En primera medida, la creadora de contenido destacó que al principio, cuando su pareja le comentó que quería hacer público su testimonio y hablar sobre la prueba que habían atravesado como familia, ella no estaba de acuerdo. "Siempre he pensado que los trapitos sucios se lavan en casa, por eso cuando vivimos esa situación nadie se enteró", destacó.

Luisa Fernanda W también señaló que logró comprender el propósito con el que el cantante quería contar su historia y decidió apoyarlo, así como meses atrás también decidió ser su apoyo en una batalla contra las adicciones. También resaltó que en cuanto se enteró de la situación puso límites a su pareja y, por ese motivo, decidió apoyarlo en su cambio.

Las palabras de Pipe Bueno que más impacto generaron en el público fueron aquellas en las que reconoció que el consumo de bebidas alcohólicas y drogas ocurría en su propia casa, cerca de su pareja y sus hijos. Lo que llevó a muchas personas a creer que Luisa Fernanda W siempre estuvo al tanto de la adicción del cantante. Ella aclaró que no fue así.



"Quiero aclarar que yo no sabía lo que Pipe estaba haciendo en nuestra casa hasta el día que lo descubrí. Tenía mis sospechas pero no tenía cómo confirmarlo. Ese día todo explotó y buscamos ayuda profesional", aseguró la influencer y empresaria. Esto, en el relato del cantante, sería el día en que descubrió que ella decidió irse de su casa junto a sus hijos, el día que él también decidió buscar ayuda.



La paisa también respondió a quienes la cuestionaron por quedarse en esa relación tras lo ocurrido. "Me quedé porque conozco a Pipe, sé quién es, sé de dónde opera, conozco su corazón. Yo estaba viéndolo atravesar uno de los momentos más duros de su vida ... Lo veía absolutamente perdido y le entregué esa situación a Dios", aseguró la figura de redes sociales que también señaló que, aunque el camino no ha sido fácil, "hoy podemos decir que Pipe está limpio".

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También aseguró que como figura pública nunca le recomendaría a ninguna mujer aguantar una relación abusiva o situaciones en las que se ponga en riesgo su vida o la de sus hijos, pero que al conocer la situación que atravesaba su pareja sabía que podrían superarlo. "Yo no iba a abandonar a Pipe en su momento más oscuro ... por amor tenía que salvar al hombre que yo decidí amar y mientras exista una manera sana y responsable de salvar a mi familia lo voy a hacer".

Finalizó agradeciendo la ayuda profesional que han estado recibiendo, así como la espiritual, pero reconoció que todavía les queda un gran camino por recorrer y que tiene la intención de seguir acompañando al cantante en el mismo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co