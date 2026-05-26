Luisa Fernanda W se borró tatuaje de Legarda y reveló cómo se sintió al respecto

Tiempo atrás la creadora de contenido Luisa Fernanda W confesó a sus seguidores en plataformas que estaba considerando borrar algunos de los tatuajes que se había realizado a lo largo de su vida. Recientemente, la paisa pasó a la acción y mostró en las plataformas digitales el proceso que inició para ello.

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Aunque en el video posteado por la famosa se ve que la sesión de láser a la que se sometió implicó la eliminación de múltiples tatuajes que tiene a lo largo de sus brazos y cuello, lo que más llamó la atención de los internautas es que eso incluyó el que la mujer tenía en una parte de su brazo en honor a su expareja Fabio Legarda.



¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la decisión de borrar sus tatuajes?

En la publicación, la influencer hizo una reflexión sobre lo que implica esta decisión, a manea física y emocional. "Borrarme los tatuajes va mucho más allá de la estética. No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí. La verdad le pedí a Dios mucha sabiduría y discernimiento para tomar esta decisión", escribió.

La influencer también agregó en el posteo que "cuanto más te amas a ti misma, más fácil será desprenderte de las cosas que no te pertenecen". También explicó que hay algunos tatuajes que siguen siendo muy importantes para ella, por lo que por ahora no los va a borrar todos.



Aunque esta no es la primera vez que Luisa Fernanda W expresaba su deseo de eliminar sus tatuajes, para quienes la han seguido hace varios años sí fue una sorpresa que entre esos también lo hiciera con el que recordaba a su ex. 'Lega', se leía en su brazo, un tatuaje que se hizo cuando era novia del artista que falleció trágicamente en 2019.



En medio de una transmisión en vivo, la influencer colombiana respondió algunas preguntas y aclaró más detalles sobre la decisión que tomó. "Cerrar esta etapa y despedirme de algunos tatuajes me generó mucha nostalgia, pero en mi corazón sabía que era momento de hacerlo. Como les conté, voy a borrarme casi todos, los del cuello prefiero dejarlos para otras sesiones".

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Luisa Fernanda W también aseguró que, para ella, también fue un proceso de dolor físico, cosa que fue evidente en el video que publicó. “Qué les puedo decir, duele, duele mucho. Les describo el dolor: es un latigazo, pero como un látigo caliente, un quemón impresionante, duele. Entonces no sé si fui muy fuerte porque empecé a borrarme muchos, pero bueno, ya inicié con la mayoría”.

La paisa también les dijo a sus seguidores a través de historias que "el tema no es si los tatuajes son buenos o malos, el tema es por qué te estás haciendo un tatuaje y yo siento que antes no tenía la madurez suficiente para saber qué me quería tatuar. Me tatué muchas veces por impulso, por emoción".

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Fue en 2021 cuando la influencer, que está comprometida con el cantante Pipe Bueno, manifestó por primera vez su intención de borrar sus tatuajes. Eso ocurrió cuando su primogénito Máximo era apenas un bebé y un seguidor le preguntó a la entonces mama primeriza cómo reaccionaría el día que su hijo le manifestara su deseo de hacerse un tatuaje.

"Yo cómo le voy a decir ‘Máximo, no quiero que te tatúes, amor’, y la mamá súper tatuada", reconoció Luisa Fernanda, pero también aclaró que buscaría la manera de aconsejar mejor a su hijo, pues ella misma se arrepentía de no haber escuchado a las personas que le recomendaron no tatuarse. “En un pasado me hubiera encantado escuchar a la Luisa de este presente diciéndome ‘no te tatúes, por favor'”, aseguró.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co