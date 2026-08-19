Pipe Bueno reveló que estuvo a punto de perder a Luisa Fernanda W por sus adicciones

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se han consolidado como una de las parejas más estables de la farándula colombiana, una imagen que se da por la manera en la que se muestran en sus redes sociales y entrevistas. Sin embargo, detrás de las cámaras, los artistas y padres de dos niños vivieron un momento bastante difícil y que estuvo a punto de causar una separación meses atrás.

Al respecto, fue Pipe Bueno quien decidió abrir públicamente su corazón y contar que lidió con una adicción al alcohol y otras sustancias que por poco le cuesta su matrimonio. Tras la revelación del cantante en una entrevista con el podcast Los hombres también lloran, Luisa Fernanda W también compartió con sus seguidores su punto de vista de la situación que vivieron.



Pipe Bueno reveló que tuvo problemas de adicción

El intérprete de 'Te hubieras ido antes' contó en el podcast de Juan Pablo Raba que todo se desencadenó cuando la familia toma la decisión de radicarse en México, esto con la intención de que la carrera musical de Bueno creciera en la industria internacional en el país azteca y en Estados Unidos. Además de esto, Pipe Bueno enfrentaba desde ante presiones y preocupaciones por temas familiares que se fueron convirtieron en una carga muy pesada para él.

De esa manera, el cantante indicó que la manera que encontró de 'aliviar' e ignorar sus preocupaciones fue el alcohol. "Si estaba contento, bebía; si estaba aburrido, bebía… entonces tomaba para hacer algo. No gestionaba cada sentimiento, y todo lo sentía aún más", expresó el cantante y agregó que con el paso del tiempo el alcohol no era suficiente, por lo que empezó a consumir otras sustancias para evitar el estrés, el aburrimiento y todas esas emociones que lo desbordaban. "Si no estaba borracho, estaba drogado. Se me empiezan a salir de control las emociones y para no gestionarlas, o la manera de gestionarlas, era estar siempre en un estado alterado de conciencia".



Pipe Bueno resaltó que su adicción escaló a tal sentido que su consumo de alcohol y otras sustancias no se daba de "juerga" con sus amigos o fuera de casa, sino en el día a día en su casa con sus hijos presentes. Lo que estaba pasando se hizo evidente para Luisa Fernanda W y también la afectó a ella, incluso causando algunos ataques de pánico en la mujer, hasta que un día ella decidió abandonar la vivienda familiar con sus dos hijos.



El cantante señaló que un día despertó y su esposa e hijos no estaban en la casa y que su primera reacción le dejó ver lo mal que estaba, pues pensó en beber aprovechando que ellos no lo verían. Pero fue en ese momento en que reflexionó y se dio cuenta que si seguía así no podría llegar a ver a sus hijos adultos. Fue en búsqueda de la influenciadora, quien estaba en un hotel con los niños, le pidió perdón y que le diera una última oportunidad. Ella, por su parte, ya estaba considerando la separación.

Publicidad

“Entonces le dije: ‘Te voy a pedir perdón por lo que acaba de suceder y por todo lo que ha pasado y dame la última oportunidad. Y solamente mírame actuar’ (…) Comienzo a efectuar, a hacerme cargo de mí, a ser responsable de mi persona y también de dejar de acusar todo lo externo”, contó el artista que señaló que, desde entonces, ha empezado un camino de sanación en el que lleva varios meses completamente sobrio. Incluso pidió a los fanáticos que en ocasiones le ofrecen tragos en los shows que, cuando los rechaza, no quiere ser grosero con ellos, simplemente está librando una importante batalla de salud.

Por su parte, Luisa Fernanda W detalló en sus redes sociales que en medio de la situación "hubo momentos en los que me desenamoré. Decirlo así puede sonar fuerte, pero es real. También me me volví a enamorar" y agregó que en medio de todo, decidió ayudarlo "porque sabía que él estaba luchando con algo muy difícil, la guerra espiritual es muy fuerte... Entonces yo quería estar ahí y darle la mano, apoyarlo, pero sabiendo también que salir de ahí dependía de él".

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co