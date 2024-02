Luisa Fernanda W revela cómo superó el odio de las redes sociales: "Sufrí un hate masivo"

Como varias personalidades de redes sociales, Luisa Fernanda W también ha sido víctima de malos comentarios y olas de odio por parte de internautas. En un reciente video que publicó, la famosa recordó esos momentos y explicó cómo logró superar a los 'haters'.



"Para nadie es un secreto que yo, en un momento de mi vida, sufrí un hate masivo que pienso que cualquier persona no está preparada para eso", empezó diciendo la paisa recordando momentos en los que, según ella, recibió odio por parte de personas en Colombia y el exterior.

La influenciadora reconoció que se vio afectada por la ola de malos comentarios de la que fue víctima por un tiempo, pero que con el transcurso de los meses logró superar. Aseguró que ha sido un largo proceso en el que considera que todavía le falta seguir aprendiendo, pero quiso compartir algunos consejos con sus seguidores.

"Lo que yo hice fue concentrarme en mí porque esa gente que decía tantas cosas, hablaban de una Luisa que ellos tenían en su cabeza. Todas esas cosas que están diciendo y esas etiquetas que me están colocando quedan candeladas, porque yo no soy eso", agregó.



Luisa Fernanda W también dijo que se refugió en las oraciones, pidiéndole a Dios que la realidad de su corazón fuera más grande que los malos comentarios. Además, habló de un ejercicio de escritura, en el que ella misma describía sus cualidades positivas y lo que tenía que mejorar.

Aunque su trabajo estaba en las redes sociales, se abstuvo de reaccionar a los malos comentarios. "Solamente entraba a redes sociales a hacer mi contenido, no me interesaban los memes que estaban haciendo de mí y no consumía ningún tipo de contenido", contó en el video.

Según la famosa, que también es pareja del cantante Pipe Bueno, en ese momento de su vida se enfocó en trabajar y el resto del tiempo lo destinó en convivir con los seres queridos que la rodeaban. Incluso, señaló que en ese período "muchos de mis amigos se alejaron".



Al final, Luisa Fernanda W también recalcó que recurrió al apoyo de profesionales de la salud mental y que "Dios me salvó de caer en una depresión".

El video recibió los 'me gusta' de más de 78 mil seguidores de la influenciadora colombiana y miles de comentarios celebrando su reflexión. "Gracias por compartir esto, Lu", "Yo siempre entendí que tú necesitabas sanar", "Tuviste que seguir tu vida a pesar de perder a un ser querido", le comentaron.