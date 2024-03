Luly Bossa habla de la muerte de Ángelo: “A veces volvía, tenía pulso, y se me iba"

Luly Bossa decidió hacer un live en sus redes sociales para hablar sobre la muerte de su hijo menor Ángelo, quien falleció el pasado 9 de marzo. Allí reveló detalles de los últimos días del joven y lo que planea hacer ahora.



“Lo mejor que puedo hacer es celebrar la vida que tuve con él”, afirmó mientras respondía las preguntas de cientos de seguidores que se conectaron para escuchar su historia.

“Yo no me quiero olvidar de Ángelo, y yo no quiero que ustedes se olviden de él”, le pidió a la gente.



Los últimos días de Ángelo

Luly Bossa contó que, tras la muerte del joven, se enteró de varias cosas que dijo su hijo antes de que partiera de este mundo, "unos diez días antes".

“‘A mí que no me coman los gusanos’, estaba pidiendo que lo cremaran, que no lo dejara olvidar”, fueron algunas de las palabras que, de acuerdo con Luly Bossa, expresó Ángelo a quienes lo cuidaban.

La actriz reconoció que “no quería que él se diera por vencido”, pero Ángelo “estaba cansado” y “mi hijo mayor decía que él seguía vivo por mí”.

Luly Bossa recordó que el día antes de morir “él estaba bien”, pero “estaba mamado”. “Él estaba perfecto, es que es lo increíble, no tenía flemas, no tenía reflujo, no tenía nada”, sostuvo.

A la mañana siguiente, incluso, bromeó con la enfermera que lo cuidaba en ese momento: “Perrita (parcera), levántese que se le hace tarde”, le dijo en chiste.

Cuando la profesional se estaba arreglando, él la cuestionó porque se estaba demorando, “yo no sé si él se quería ir solo”, relató Luly Bossa, refiriéndose a la muerte del joven.

Él afirmó “ya vengo”, aspirando fuerte, y cuando la enfermera lo miró ya no lo veía respirar, dijo la actriz, que fue alertada de la emergencia de inmediato.

“Empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, empezamos a subirle las piernas, yo empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca y darle respiración boca a boca”, relató.

“Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud, llamé a una vecina aquí que el hijo es médico, nadie me abrió”, describió Luly Bossa.

“A veces Ángelo volvía, tenía pulso, y volvía y se me iba. No podían hacer nada, no le encontraban la vena” y finalmente “hizo un paro”, agregó.

“Se lo llevaron, la ambulancia salió antes que yo, una vecina apareció y me dijo ‘venga, yo la llevo’. Llegué cinco minutos después y cuando el médico me vio me dijo ‘mire, no hay nada que hacer’”, finalizó.



¿Qué hará Luly Bossa tras la muerte de Ángelo?

“Necesito que me pasen cosas buenas”, comentó Luly Bossa, revelando que “me tengo que ir de esta casa porque tengo dolor aquí”, ya que “mi madre se murió de la misma manera que se murió Ángelo”.

Con el dinero que le queda de las donaciones que recibió “he sido muy prudente con eso”. Piensa invertirlo en proyectos que tenía con su hijo “de sacar unos buzos con frases que a él le encantaban”.

También entregará los aparatos que usó su hijo Ángelo a una fundación.