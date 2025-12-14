Mamá de B King habló sobre su relación con Marcela Reyes: “no respetó su memoria”

En septiembre de este año se confirmó la muerte del colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido en la escena de la música urbana como B King, tras desaparecer en circunstancias aún rodeadas de interrogantes junto a Jorge Luis Herrera Lemos, identificado artísticamente como DJ Regio Clown.



Los cuerpos de ambos artistas fueron hallados seis días después de su desaparición en un paraje del municipio de Cocotitlán, a un costado de la carretera México–Cuautla. A casi tres meses del reporte oficial de su fallecimiento, la madre y la hermana del cantante hablaron con el programa La Red, de Caracol Televisión, y revelaron detalles sobre la vida del joven artista y los hechos previos al trágico desenlace.

Según relató Adriana Salazar, madre de B King, el viaje a México obedecía a un contrato artístico que el cantante asumió con entusiasmo. “Iba feliz, ni siquiera por la plata que le dieron, porque ni siquiera era tanta plata”, explicó, al señalar que para su hijo el reconocimiento profesional era más importante que el dinero. “Llevaba tres días cuando pasó eso tan horrible”, añadió.

Por su parte, su hermana Stefania Agudelo aseguró que B King no tenía vínculos cercanos en ese país y que tampoco conocía a Regio Clown. “Mi hermano no conocía a nadie en México, como él siempre lo decía: ‘yo la quiero romper’, pero lo quería romper en la música, en lo que a él le gustaba hacer”, expresó durante la entrevista.



En medio de la conversación, la madre del artista reconoció que su hijo atravesó en el pasado por un periodo de consumo de sustancias, aunque aclaró que esa etapa había quedado atrás. “Cuando se devolvió a vivir conmigo, él se limpió”, afirmó, al explicar que el joven estaba enfocado en el gimnasio y en un proceso espiritual. En la misma línea, agregó: “Es muy difícil saber qué hacen los hijos cuando no están en la casa, pero hasta donde yo sabía, estaba limpio”.



Frente a las versiones que han circulado sobre una posible relación del caso con drogas, su hermana fue enfática en rechazar esas hipótesis. “Nunca hemos dudado de mi hermano”, afirmó. Incluso, relató una experiencia personal que, según ella, le dio tranquilidad: “A mí se me ha presentado en sueños mi hermano y yo le he preguntado: ‘baby, ¿tú estabas haciendo algo malo?’, y él me dice: ‘Tefa, yo estaba limpio’”.



¿Cuál es la relación actual de la familia de B King con Marcela Reyes?

En medio del proceso de duelo, la madre y la hermana de Bayron Sánchez Salazar, se refirieron públicamente a la distante relación que mantienen con Marcela Reyes, expareja del artista. Según afirmaron, la DJ “no respetó la memoria” del cantante tras su fallecimiento.

La familia explicó que, aunque inicialmente hubo comunicación entre ambas partes, esta se rompió con el paso de los días. De acuerdo con el relato de la madre, fue Marcela Reyes quien se contactó cuando se conoció la muerte de Byron; sin embargo, posteriormente el diálogo cesó y, en la actualidad, no existe ningún tipo de contacto.

El distanciamiento, aseguran, se debe a la forma en la que Reyes se ha referido públicamente al artista. La familia sostiene que la DJ “habló mal de él” y que “siempre lo por debajió”, comentarios que consideran injustos y dolorosos. En ese sentido, la hermana del cantante manifestó que la postura de Reyes daba a entender que ella fue quien le dio reconocimiento a B King, minimizando su talento y actuando como si fuera responsable de lo que él llegó a ser como artista.

Según el testimonio de sus familiares, antes de su relación con Marcela Reyes, B King era “un buen hombre”, con sueños y un futuro “increíble” dentro de la música. No obstante, su hermana señaló que esa etapa marcó un cambio importante en su vida personal y profesional. “Se metió con ella y dejó de brillar, de hacer música, de creer en él, se enfocó en su hogar. La verdad, no tenemos comunicación con ella”, afirmó.

Finalmente, la familia indicó que parte de su proceso de duelo se ha transformado en un propósito de justicia y memoria. En ese camino, anunciaron la creación de una fundación en honor a B King, inspirada en el amor y la compasión que el artista mostró en vida por los animales. La organización, llamada Vida Eterna, realizará su primer evento el próximo 17 de diciembre, una jornada destinada a la recolección de alimentos para animales, como una forma de mantener vivo el legado humano y solidario del cantante.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL