Mamá de B King habló sobre su relación con Marcela Reyes: "No respetó su memoria"

Mamá de B King habló sobre su relación con Marcela Reyes: “No respetó su memoria”

Tras casi tres meses del fallecimiento de B King en México, su familia habló con La Red y entregó nuevos detalles sobre su vida, su viaje y las circunstancias previas a su muerte.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de dic, 2025
Mamá de B King habló sobre su relación con Marcela Reyes: “no respetó su memoria”
Mamá y hermana de B King -
La Red

