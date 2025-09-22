Noticias Caracol B-King
B-King y Regio Clown: línea de investigación que seguirá Fiscalía de México tras hallarlos muertos
El lugar donde se hallaron los cuerpos de los dos artistas, a las afueras de la Ciudad de México, la capital mexicana, se encuentra más de 50 kilómetros al sureste de donde se tuvo el último contacto con ellos.
Familiares identificaron el cadáver del cantante colombiano B-King en México, según Fiscalía
El cuerpo del músico colombiano Byron Sánchez fue hallado sin vida este lunes junto al de su coequipero Jorge Herrera, conocido artísticamente como Regio Clown.