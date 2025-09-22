En vivo
Noticias Caracol  / B-King

B-King

  • B-King y Regio Clown.
    Archivo particular
    MUNDO

    B-King y Regio Clown: línea de investigación que seguirá Fiscalía de México tras hallarlos muertos

    El lugar donde se hallaron los cuerpos de los dos artistas, a las afueras de la Ciudad de México, la capital mexicana, se encuentra más de 50 kilómetros al sureste de donde se tuvo el último contacto con ellos.

  • El cantante colombiano B-King.
    Archivo particular
    MUNDO

    Familiares identificaron el cadáver del cantante colombiano B-King en México, según Fiscalía

    El cuerpo del músico colombiano Byron Sánchez fue hallado sin vida este lunes junto al de su coequipero Jorge Herrera, conocido artísticamente como Regio Clown.

