Manuel Lizarazo, la voz que pasó de las redes a los escenarios, llega a Bogotá

La presentación en Bogotá representa una nueva oportunidad para escuchar en vivo el repertorio de Manuel Lizarazo, quien comenzó a ganar reconocimiento a través de las redes sociales durante la pandemia, cuando compartía versiones de canciones acompañado de su guitarra. Una de las más recordadas fue ‘El Malo’, de Romeo Santos, cuya interpretación alcanzó millones de reproducciones y amplió su audiencia.

Ese primer impulso digital se transformó con el tiempo en un proyecto musical propio, en el que combina elementos del pop y la balada. Su recorrido lo ha llevado a presentarse en distintos escenarios y a consolidar una conexión con un público que ha seguido de cerca su evolución artística. Ahora, Lizarazo llega con ‘Mujer me estás matando’, una canción que juega con la contradicción desde su título: lo que parece un reclamo termina convirtiéndose en una declaración de admiración. La letra gira alrededor de unos ojos negros que cautivan y hacen brillar.

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El tema surgió de manera espontánea, después de que el artista encontrara en YouTube una pista con una sonoridad cercana al bolero. A partir de ese ritmo comenzó a escribir una historia ficticia, una forma de composición que le permite imaginar situaciones y emociones con las que otras personas puedan identificarse. La producción estuvo a cargo de Tomy B, quien llevó la composición de guitarra hacia un sonido que conserva la esencia del bolero, pero se acerca al folk desde una propuesta minimalista. La voz y la letra ocupan el centro de la canción, sin demasiados elementos que distraigan de la historia.



Después de su experiencia en el Festival Estéreo Picnic, donde se encontró con públicos distintos a los que inicialmente llegaron a su música por internet, Manuel Lizarazo prepara ahora un encuentro en el que podrá presentar su repertorio en un formato propio, acompañado de banda y en un escenario dedicado exclusivamente a su proyecto. El concierto será el martes 3 de noviembre, a las 8:00 p. m., en el Teatro Libre de Chapinero, en Bogotá. Las puertas abrirán a las 6:30 p. m. y las entradas, con silletería numerada, están disponibles a través de Ticketmaster.



MARLON GUTIÉRREZ

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