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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Michael Mann, reconocido director de cine, se hirió accidentalmente con un arma de fuego: ¿qué pasó?

Michael Mann, reconocido director de cine, se hirió accidentalmente con un arma de fuego: ¿qué pasó?

Un arma se disparó mientras estaba enfundada, ocasionando lesiones superficiales al director de cine Michael Mann, quien ya fue atendido. El Departamento de Policía confirmó que respondió al llamado tras el incidente.

Por: AFP
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Michael Mann, reconocido director de cine, se hirió accidentalmente con un arma de fuego: ¿qué pasó?
Michael Mann, reconocido director de cine.
AFP

Michael Mann, el aclamado director de los clásicos del cine policiaco "Heat" y "Collateral", se disparó accidentalmente en un campo de tiro en Los Ángeles, lo que le produjo heridas leves, según informó su representante. Mann, de 83 años, es considerado un experimentado tirador y es conocido por las intensas y realistas escenas de tiroteos de sus películas, muchas de ellas referentes del thriller policiaco.

"El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, causando una lesión superficial al director de cine", señaló un representante del cineasta en un comunicado. Mann fue atendido "y será dado de alta", agregó.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que había respondido a un incidente por "disparos" en la tarde del sábado y que se determinó que el disparo fue "accidental". Mann ha dirigido numerosas películas conocidas, entre ellas "El último de los mohicanos", "The Insider" y "Ali". Pero quizá su obra más célebre sea "Heat", un tenso thriller que enfrentó a Robert De Niro, en el papel de un avezado delincuente, con Al Pacino, que interpretó a un policía.

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