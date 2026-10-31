La inédita confesión de Blessd sobre su detención por microtráfico en Bogotá: "Errores de la vida"

Stiven Mesa Londoño, conocido en el ámbito internacional de la música urbana como Blessd o El Bendito, sorprendió a sus seguidores y al público en general al destapar uno de los capítulos más complejos de su vida. Durante una extensa entrevista en el canal de YouTube 'Sinvergüenza', conducido por Kerry Kambell, el artista antioqueño relató abiertamente que, antes de alcanzar el reconocimiento de la industria musical, enfrentó una detención por el delito de microtráfico cuando aún era menor de edad en la ciudad de Bogotá.



La confesión del intérprete dejó al descubierto una adolescencia marcada por la vulnerabilidad, las malas compañías y el riesgo inminente de quedar atrapado en la delincuencia juvenil antes de encausar su talento hacia el arte.



¿Por qué detuvieron a Blessd?

Según explicó el propio cantante, los hechos se produjeron durante un periodo de aproximadamente tres años en los que vivió junto a su madre entre Bogotá y el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. En esa etapa de su vida, distante de sus raíces en territorio paisa, comenzó a relacionarse con entornos conflictivos que lo llevaron a involucrarse en constantes riñas callejeras y problemas de conducta.

El artista reconoció que en aquel momento era una persona problemática: "Yo peleaba mucho, yo me peleaba a puños y hasta el sol de hoy a mí me gusta, pero pues ya no porque uno ya tiene que ser calmado", expresó. Asimismo, contó que algunas amistades cercanas intentaron persuadirlo para que cometiera hurtos. El episodio culminante de esta espiral ocurrió cuando fue interceptado por las autoridades portando una cantidad considerable de sustancias ilícitas.

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"Yo di mucha lidia, me cogieron una vez, yo pagué unas chimbadas por allá (Bogotá) siendo menor de edad, un microtráfico que tengo ahí con una bomba de bazuco que me cogieron como con 200 dosis, son errores de la vida, bobadas de las que casi no hablo", aseguró el ahora exitoso cantante. La aprehensión con cerca de 200 dosis de bazuco derivó en su traslado inmediato a las autoridades judiciales competentes para menores de edad en la capital.



Tras su captura, Blessd fue recluido en el Centro de Atención Especializada El Redentor, institución bogotana encargada del internamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. Allí permaneció privado de la libertad durante 16 días mientras la justicia determinaba si recibiría una sentencia formal. Este periodo en el centro de menores representó el punto de inflexión decisivo en su vida al enfrentar la crudeza de la reclusión y convivir con jóvenes con graves historiales delictivos, lo que le permitió dimensionar el peligro del camino en el que se encontraba.



Al recordar su paso por El Redentor, Blessd reflexionó sobre la toma de conciencia que experimentó en ese pabellón: "Estaba por allá metido con un poco de locos y ahí me di cuenta que no tenía necesidad de vivir eso". La experiencia funcionó como un freno de emergencia que lo llevó a tomar la decisión firme de apartarse de la delincuencia.

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Luego de superar el proceso en Bogotá, Blessd tomó la determinación de retornar a Medellín para rehacer su vida. Lejos de contar con comodidades económicas, el joven se volcó a trabajar arduamente para respaldar a su familia y, junto a su padre, ingresó a trabajar en una plaza de mercado cargando camiones y bultos de verduras. Además, el propósito de sumar ingresos adicionales, comenzó a vender golosinas tanto en su colegio como en jornadas de fin de semana.

En medio de sus responsabilidades laborales y escolares en Antioquia, Blessd se enfocó en sus dos pasiones: el fútbol y la música. En el deporte llegó a integrar la selección del municipio de Itagüí y, durante esos campeonatos futbolísticos conoció a Santiago Jaramillo, conocido artísticamente como Dímelo Jara. Aunque inicialmente ambos aspiraban a hacer carrera en el fútbol profesional, las circunstancias inclinaron sus proyectos hacia la industria musical.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co