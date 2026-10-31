Hija de Laura Bozzo revela cómo se encuentra la presentadora: "Le daban 10% de posibilidades"

La célebre comunicadora peruana Laura Bozzo, de 75 años, muestra signos alentadores de recuperación tras permanecer semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Ciudad de México. Entre reveladoras declaraciones familiares y un complejo historial médico, se conoció el reporte actualizado sobre la salud de la 'Abogada de los Pobres'.



¿Qué dijo la hija de Laura Bozzo sobre la salud de su madre?

Las actualizaciones más esclarecedoras y directas sobre el estado de salud de Laura Bozzo han llegado a través de sus propias hijas, Victoria de la Fuente y Alejandra de la Fuente, quienes han mantenido una guardia constante en el centro médico. En una reciente entrevista, Victoria de la Fuente relató con crudeza la dramática noche en que se desencadenó la emergencia.

Según explicó, todo comenzó repentinamente durante la noche cuando la presentadora comenzó a experimentar intensos y agudos dolores abdominales. La gravedad de la sintomatología obligó a la familia a solicitar una ambulancia de urgencia para trasladarla al hospital más cercano.

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Victoria reveló la extrema severidad del diagnóstico inicial al ingresar al quirófano: "Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron, creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta. O sea, fue súper, súper grave" . A pesar del desolador pronóstico inicial, la rápida intervención quirúrgica realizada en Acapulco logró estabilizarla y salvarle la vida en ese momento crítico.



Posteriormente, al ser trasladada al Hospital General de México en la capital para recibir cuidados de alta especialidad, Victoria descartó categóricamente los rumores sobre presuntos problemas financieros o abandono familiar. "Mi mamá está en un lugar que le está dando todo lo que necesita", aseveró enfáticamente. Asimismo, confirmó con alivio que su madre logró dejar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para ser trasladada a una habitación regular, respondiendo de manera favorable al tratamiento.



Victoria de la Fuente arremetió con dureza contra las especulaciones y noticias falsas que circularon en redes sociales sobre la supuesta muerte de la conductora . "Me parece realmente asqueroso estar lidiando con la salud de una persona por likes y engagement. Es lo más bajo humano", sentenció indignada.



¿Cómo se encuentra actualmente la presentadora?

El panorama médico de Laura Bozzo ha tomado un giro esperanzador en las últimas jornadas. Tras haber atravesado días críticos en los que permaneció bajo sedación profunda e intubación respiratoria, el equipo médico ha logrado extubarla y trasladarla fuera de la terapia intensiva a una habitación de piso en el Hospital General de México. Este avance trascendental fue posible gracias a que los especialistas lograron controlar la cuadro de septicemia (sepsis) que amenazaba seriamente sus órganos vitales.

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Al reducir paulatinamente los medicamentos de sedación, se comprobó que la presentadora responde adecuadamente y mantiene una evolución clínica positiva. Sin embargo, a pesar de haber superado la fase más alarmante, el pronóstico médico continúa siendo reservado. La conductora no ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra bajo estricta observación en una zona especializada y se dice que requerirá un proceso de rehabilitación y reposo prolongado que podría mantenerla alejada de la televisión por alrededor de seis meses.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co