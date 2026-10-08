Festival Estéreo Picnic 2027: ¿cuánto vale el combo de tres días y cómo comprarlo?

El Festival Estéreo Picnic (FEP) confirmó este jueves 8 de octubre el cartel de artistas para su edición de 2027 y dio a conocer los precios de las entradas para asistir a las tres jornadas del evento. La programación incluye a Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel y Avenged Sevenfold, entre otros nombres de la música internacional y latinoamericana. La próxima edición se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá. Con el anuncio de los artistas, también comienza una nueva etapa en la venta de entradas, que contempla diferentes localidades y tarifas para quienes quieran asistir durante los tres días.

De acuerdo con la información publicada para el festival, los precios varían según el tipo de acceso y la etapa de compra. El combo General para los tres días tiene un precio inicial de $1.299.000, incluido el servicio, mientras que la entrada VIP alcanza los $3.849.000 en su segunda etapa. También hay una opción de Zona de Menores, cuyos combos parten de $1.089.000. La diferencia entre localidades y etapas es un factor que los asistentes deben tener en cuenta al momento de organizar el presupuesto para el festival.



¿Cuánto cuestan las entradas para el Festival Estéreo Picnic 2027?

Tras el anuncio del cartel oficial, se acaba la venta de entradas en Creyentes y empieza el proceso para comprar las entradas en combo para los tres días a través de Ticketmaster. Habrá preventa para clientes del Grupo AVAL desde las 10:00 a. m. del 8 de octubre y la venta general iniciará el 10 de octubre.



Localidad

Etapa

Precio

Servicio

Precio Full

General Combo 3 Días

Etapa 1

$1.080.000

$219.000

$1.299.000

Etapa 2

$1.205.000

$244.000

$1.499.000

Etapa 3

$1.371.000

$278.000

$1.649.000

Etapa 4

$1.413.000

$286.000

$1.699.000

General + Combo 3 Días

Etapa 1

$1.363.000

$276.000

$1.639.000

Etapa 2

$1.571.000

$318.000

$1.889.000

VIP Combo 3 Días

Etapa 1

$2.902.000

$587.000

$3.489.000

Etapa 2

$3.201.000

$648.000

$3.849.000

Zona de Menores* Combo 3 Días

Etapa 1

$905.000

$184.000

$1.089.000

Etapa 2

$1.005.000

$204.000

$1.209.000



¿Cuándo comienza la venta de entradas para el FEP 2027?

Con la publicación del cartel oficial, terminó la etapa de venta de entradas para Creyentes y comenzó el proceso de comercialización de los combos de tres días a través de Ticketmaster. Según el cronograma anunciado, la preventa para clientes del Grupo Aval está programada para el 8 de octubre a partir de las 10:00 a. m. La venta general, por su parte, comenzará el sábado 10 de octubre.



¿Qué artistas estarán en el Festival Estéreo Picnic 2027?

El cartel anunciado por Páramo Presenta reúne artistas de distintos géneros, con representantes del rap, el pop, la música electrónica, el rock y otras corrientes. Entre los nombres principales de esta edición están Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, Avenged Sevenfold, The Neighbourhood, Rawayana, The Prodigy, Milo J y Sombr. La programación también incluye a Fontaines D.C., Amelie Lens, Marlon Hoffstadt, Khruangbin, The War on Drugs y Malcolm Todd.

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A estos nombres se suman RAYE, Cage The Elephant, Lola Young, Kasabian, Four Tet, TOMORA, Slayyyter, Angine de Poitrine, Nina Kraviz, Leon Bridges, BICEP, The Avalanches, ADÉLA, El Mató a un Policía Motorizado, Sammy Virji, Mitú y Tiga.



El listado continúa con Boys Noize, Lola Índigo, Boy Harsher, La Ramona, Depresión Sonora, Snow Strippers, Nicola Cruz en formato DJ Set, Chuwi, Verraco & Lechuga Zafiro con Hyperverbena, Midnight Generation, Amaia, Die Spitz, Violet Grohl, Ninajirachi, Winona Riders, Young Cister, Mind Enterprises y Austin TV.



La programación anunciada también contempla a Emyl Rusev, ANNĒ, Vic Deal, Astro, Estamos Perdidos, Annasofia, lila sky, Nohaaddana, Gotshell, Zuco OMG, Siete Catorce, Ela Conem, Amanda Mussi, Keke Minowa, NO2O (2AT x Nixss), Pepo, Encarta 98, Lady Arias, Conjunto Media Luna, Entrañas, Jack Vargas, DeGlorian, b444dlove, Selva Volcán, María Manuela y Luz No Estrella.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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