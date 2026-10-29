Marvel Studios se pronunció tras la muerte de Patrick Stewart, el legendario profesor X de 'X-Men'

El actor británico Patrick Stewart, conocido por interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en el universo 'Star Trek' y al profesor Charles Xavier en 'X-Men', falleció este jueves en Los Ángeles a los 86 años tras convivir por un breve periodo de tiempo con el Alzheimer y demencia, informó este jueves la familia en una publicación en las redes sociales del intérprete. "Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy", reza el escrito.

Su muerte generó reacciones en la industria del entretenimiento y entre los seguidores de las producciones en las que participó durante su trayectoria. Una de las voces que se pronunció fue Marvel Studios, que compartió un mensaje de despedida en el que recordó al actor por su interpretación de Charles Xavier, uno de los personajes más reconocidos del universo de los mutantes. A través de un comunicado, el estudio expresó su tristeza por la noticia y destacó la manera en que Stewart construyó al Profesor X en la pantalla.



"Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por la muerte de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con extraordinaria gracia, inteligencia y humanidad, definiendo el carácter para generaciones de fans, de "X-Men" a "Logan" a "Vengadores: Doomsday. Era un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos, y los incontables fans alrededor del mundo cuyas vidas tocó con su arte", señaló la compañía en su mensaje.

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Patrick Stewart interpretó por primera vez al profesor Charles Xavier en la película 'X-Men', estrenada en el año 2000. Su personaje era el fundador y director de una institución dedicada a proteger y formar a jóvenes mutantes, además de uno de los principales defensores de la convivencia entre humanos y mutantes. A diferencia de otros personajes de la franquicia, Xavier se caracterizaba por buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Su relación con Magneto, interpretado por Ian McKellen, también fue uno de los ejes narrativos de varias entregas, pues ambos compartían el propósito de proteger a los mutantes, aunque tenían posiciones diferentes sobre cómo conseguirlo.



¿De qué murió Patrick Stewart?

La familia del actor confirmó su fallecimiento mediante una publicación en sus redes sociales. Según el comunicado, Stewart murió en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, después de atravesar un periodo de enfermedad relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. "Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", indicó el comunicado.



"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros", agregó el comunicado. El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera actoral. Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del capitán Jean-Luc Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación" y el del profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras producciones relacionadas de Marvel.

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Stewart hará su última aparición cinematográfica en pantalla como el profesor Xavier en "Vengadores: Doomsday", cuyo estreno está previsto para diciembre. Nombrado caballero en 2010, Stewart se casó tres veces: con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, entre ellos Daniel, que también es actor; brevemente con la productora de "Viaje a las estrellas" Wendy Neuss, y más recientemente con la cantante estadounidense Sunny Ozell, 38 años menor que él.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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