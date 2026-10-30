Ian McKellen se despide de Patrick Stewart con emotivo mensaje: “Un hombre a quien amar”

Este jueves 29 de octubre se confirmó el fallecimiento del legendario actor británico Patrick Stewart, a los 86 años. Reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men, el artista dejó una huella imborrable en el cine, la televisión y el teatro. La noticia fue anunciada mediante un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales.

Tras conocerse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida por parte de seguidores, colegas y amigos que recordaron su trayectoria artística y su legado. Entre los homenajes que más han conmovido al público se encuentra el de su gran amigo Ian McKellen, quien compartió con Stewart décadas de amistad y trabajo en el cine y el teatro.

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McKellen, conocido por interpretar a Magneto en la saga X-Men, recordó con cariño al actor que dio vida al profesor Xavier. Aunque sus personajes eran rivales por sus diferencias ideológicas en la historia, fuera de la pantalla construyeron una amistad que se mantuvo durante décadas.



Ian McKellen recuerda a Patrick Stewart: “Un hombre a quien amar”

En su publicación, McKellen destacó la honestidad, la personalidad y el orgullo que Stewart sentía por sus raíces en Yorkshire, Inglaterra. “Se podía oír en su voz acentuada y en la severa honestidad con la que te decía lo que pensaba y sentía. Los hombres de Yorkshire no tienen paciencia para las medias verdades ni para evitar los grandes problemas. Llevaba el corazón en la manga, lo que lo convirtió en un hombre en quien confiar, admirar y, en mi caso, amar”, expresó el actor en su homenaje.

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A lo largo de los años, compartieron escenarios teatrales, conversaciones y momentos de complicidad, además de expresar públicamente el cariño y la admiración que sentían el uno por el otro.

La amistad de Patrick Stewart e Ian McKellen: más allá de X-Men

Los actores se conocieron cuando eran jóvenes y formaban parte de la Royal Shakespeare Company, hace aproximadamente cinco décadas. Aunque en aquel momento no participaron en las mismas producciones, su amistad se consolidó con el paso del tiempo y se extendió a diferentes proyectos artísticos.

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En su mensaje, McKellen recordó una conversación que mantuvieron años después, cuando Stewart recibió la propuesta de protagonizar Star Trek. El actor confesó que intentó convencer a su amigo de que considerara los riesgos de alejarse de su carrera teatral en el Reino Unido para trabajar en Hollywood. “Pero Patrick, piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿Realmente quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años?”, recordó McKellen sobre aquella conversación.

Sin embargo, Stewart decidió aceptar el papel del capitán Jean-Luc Picard, una elección que terminaría convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocidos de la ciencia ficción. “Bueno, él asumió el riesgo y, gracias a Dios, lo hizo”, escribió McKellen al recordar el impacto que tuvo la decisión de su amigo tanto en el cine como en el teatro.

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El actor también destacó la capacidad de Stewart para combinar su reconocimiento internacional con su trabajo en grandes obras clásicas de autores como William Shakespeare, Henrik Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Harold Pinter y Samuel Beckett, con presentaciones en Stratford-upon-Avon, el West End de Londres y Broadway.

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Avengers: Doomsday será una de las últimas apariciones de Patrick Stewart

La despedida de McKellen también estuvo marcada por el próximo estreno de Avengers: Doomsday, película en la que Stewart volverá a interpretar al profesor Charles Xavier y compartirá universo cinematográfico con McKellen, quien retoma su papel de Magneto.

La cinta, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026, permitirá al público ver nuevamente a ambos actores vinculados a los personajes que marcaron una etapa importante de sus carreras. “Su actuación de despedida en Avengers: Doomsday aún no se ha visto”, concluyó McKellen en su mensaje, en referencia a la última aparición cinematográfica de su amigo.

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