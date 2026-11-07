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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Miss Universo República Dominicana 2026 sufrió accidente en auto: esto se sabe sobre su salud

Miss Universo República Dominicana 2026 sufrió accidente en auto: esto se sabe sobre su salud

La candidata de República Dominicana a Miss Universo sufrió un accidente cuando viajaba con la directora de la organización. A tan solo un día de su salida hacia Puerto Rico rumbo al certamen. Esto se conoce sobre lo ocurrido.

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Miss Universo República Dominicana sufrió accidente en auto: esto se sabe sobre su estado de salud
Miss Universo República Dominicana sufrió accidente en auto -
Tomadas de redes sociales

La candidata dominicana a Miss Universo 2026 Melissa Núñez, y la directora del certamen a nivel nacional, Magali Febles, se encuentran estables en un centro de salud tras sufrir lesiones en un accidente automovilístico la noche del viernes en la capital.

La información, suministrada este sábado por la oficina de Febles en un comunicado, explicó que otras personas a bordo del vehículo también se encuentran en condición estable, aunque no se especifican las lesiones sufridas por los que viajaban en el automóvil.

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Núñez, de 28 años, tenía previsto viajar a Puerto Rico mañana domingo, para integrarse a la concentración de Miss Universo 2026. No obstante, su llegada estará sujeta a su evolución y condición de salud, refirió la nota.

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Su equipo de trabajo estará comunicando oportunamente cualquier actualización sobre su traslado a Puerto Rico y su eventual integración a las actividades oficiales del certamen, a celebrarse en esa isla el 24 de noviembre.

De acuerdo con los medios locales, el vehículo en el que ambas mujeres viajaban sufrió un volcamiento, por circunstancias que aún no han sido determinadas, se espera que en las próximas horas, las autoridades revelen más sobre lo sucedido. Sin embargo, los medios mencionan que no se trataría de lesiones de mayor importancia, pero serán las autoridades quienes determinen eso.

Por su parte, la organización del Miss Universo no se ha pronunciado al respecto, tampoco su franquicia en República Dominicana.

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La representante dominicana es graduada de psicología y es modelo internacional. República Dominicana tiene un título de Miss Universo, conquistado por Amelia Vega en la edición de 2003 en Panamá.

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Puerto Rico acogerá la edición 75 del certamen de belleza, lo que generará más de 1.100 empleos temporales, entre directos e indirectos, aseguró el año pasado la gobernadora de la isla, Jennifer González.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR HEIDY CARREÑO

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