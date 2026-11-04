¿Quién es María Camila Roa, la nueva corresponsal de Noticias Caracol en Washington?

María Camila Roa, reconocida periodista de Noticias Caracol, asume un nuevo desafío profesional: será la nueva corresponsal de esta casa periodística en Estados Unidos. La comunicadora llegó a Washington para tomar el lugar de Juan Camilo Merlano, quien se despidió del informativo después de más de diez años en Caracol Televisión y cuatro años vinculado a Blu Radio. Su llegada coincide con un momento de intensa actividad política en ese país. De hecho, su primer cubrimiento desde la capital estadounidense fueron las elecciones de medio mandato, una jornada que le permitió comenzar a familiarizarse con el escenario que tendrá que seguir de ahora en adelante para los televidentes colombianos.

Pero ¿quién es la periodista que asumió esta responsabilidad? Roa es bogotana, tiene 32 años y estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana. Su carrera ha estado ligada principalmente a la política, una fuente que ha cubierto durante una década y que ahora continuará desde una perspectiva internacional. En conversación con este medio, explicó que su trayectoria comenzó incluso antes de graduarse. Desde entonces ha pasado por diferentes espacios informativos y ha seguido de cerca los procesos electorales y los cambios de Gobierno en Colombia.

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"Hace 10 años estoy en política, cubriendo esta fuente. He ganado una experiencia muy valiosa en el cubrimiento de todo lo relacionado con elecciones y gobiernos", contó Roa. Durante ese tiempo cubrió los cuatro años de la administración de Iván Duque y parte del Gobierno de Gustavo Petro. También hizo parte de diferentes espacios de Noticias Caracol, entre ellos Código Caracol, y estuvo enfocada en el seguimiento de los procesos electorales y sobre el Congreso, afinando "mi criterio, mi olfato, con todo lo que tiene que ver con política", señaló.



¿Cómo llegó María Camila Roa a ser corresponsal de Noticias Caracol en Washington?

La propuesta llegó directamente de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a quien la periodista considera uno de sus principales mentores. Según relató, él la llamó a su oficina un viernes, días antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Roa no imaginaba que la conversación terminaría con una oferta para trasladarse a Estados Unidos. Pensaba que podía tratarse de algún asunto relacionado con las campañas políticas o con el trabajo que venía realizando en el país. Durante la conversación, Vargas le preguntó por su situación personal y si tenía compromisos familiares que pudieran dificultar su traslado. Después le comunicó que quería ofrecerle la corresponsalía en Washington.



"Lo único que hice en ese momento fue como llevarme las manos a la boca e irme hacia atrás, como recostarme en la silla sorprendida. Y nada, le dije que sí", recordó. Y aunque el director le sugirió hablar primero con su familia, ella tenía clara su respuesta. "Hay cosas en la vida que no hay que pensar", le dijo. La oportunidad también significó salir de Bogotá para establecerse sola en otro país. Aunque durante su infancia vivió más de un año en Estados Unidos, esta es la primera vez que se traslada al exterior por cuenta de su trabajo. La llegada a Washington implicó comenzar a estudiar un escenario político diferente. De hecho, Roa lleva menos de una semana en la capital estadounidense y reconoció que uno de sus principales desafíos es conocer los antecedentes de los acontecimientos que debe informar.



"En política, cuando sucede algo, lo importante no es eso que sucede, sino todo lo que hay detrás. Y eso yo hasta ahora lo estoy construyendo", señaló. Por eso, ha dedicado tiempo a leer, estudiar y conocer la trayectoria de los protagonistas de la actualidad estadounidense, con la expectativa de seguir adquiriendo la experiencia que solo el tiempo puede dar. En cuanto a su adaptación a esta nueva etapa de su vida, reconoció que una de las despedidas más difíciles fue la de sus perros, Bruno y Morita, pues aunque puede mantenerse cerca de su familia a través de la tecnología, explicó que la distancia con sus mascotas ha sido especialmente complicada. "Fue durísimo porque el contacto con ellos es muy físico. A ellos tú no los llamas, no te cuentan cómo están, no te pueden escribir", contó.



Juan Camilo Merlano, su amigo y guía en la transición

El relevo tiene además un componente personal. Roa y Juan Camilo Merlano son amigos desde hace aproximadamente diez años, por lo que el proceso de entrega de la corresponsalía se dio entre dos periodistas que han compartido buena parte de su trayectoria profesional. La comunicadora contó que acompañó a Merlano durante su salida y que incluso estuvo presente en su boda. "Juan Camilo me deja la vara muy alta. (...) Él ha sido enormemente generoso. Se ha esforzado por transmitirme sus conocimientos!, señaló. También reconoció que asumir el cargo implica un desafío importante: "Creo que finalmente Juan Camilo es el mejor corresponsal que ha tenido Noticias Caracol. Entonces son unos zapatos muy grandes que tengo que llenar".

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Merlano, de 34 años y también bogotano, estuvo al frente de la corresponsalía del informativo en Washington, desde donde cubrió la política estadounidense y los principales acontecimientos en ese país. Antes de asumir ese trabajo, acumuló más de diez años de experiencia en Noticias Caracol y pasó cuatro años por Blu Radio, en el programa Mañanas Blu. Durante los primeros días de Roa en Washington, Merlano ha sido una de sus principales guías. La ha acompañado por los pasillos del Congreso, le ha explicado cómo funcionan las instituciones estadounidenses y le ha compartido conocimientos sobre los protagonistas y las dinámicas de la política en ese país. También la ayudó con aspectos prácticos de su llegada, como la obtención de la credencial para ingresar al Capitolio.



Elecciones de 2028 y agenda política: los temas que espera cubrir

En esta nueva etapa, María Camila Roa espera seguir de cerca los principales acontecimientos políticos de Estados Unidos. Entre sus objetivos está cubrir las elecciones presidenciales de 2028, hacer seguimiento a la administración de Donald Trump y asistir a las audiencias del Congreso estadounidense relacionadas con Colombia y otros asuntos de interés internacional. "Quiero cubrir todos los temas relevantes: las elecciones de 2028, al presidente Trump en el día a día, las audiencias en el Congreso que tienen que ver con Colombia y asuntos importantes a nivel mundial", explicó.

Sin embargo, sus planes no se limitan a la agenda política. Roa también quiere contar historias de Washington, una ciudad que describió como un lugar con una amplia oferta cultural e histórica, además de ser uno de los principales centros políticos y económicos del mundo. La periodista señaló que otro de sus propósitos es establecer relaciones en Estados Unidos y mostrar allí diferentes aspectos de Colombia. "Uno es embajador de su país y yo quiero ser una buena embajadora de Colombia", concluyó.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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