Así funciona el prerregistro para conciertos de Don Omar en Medellín, Bogotá y Cali

La industria del entretenimiento en América Latina se prepara para uno de los acontecimientos musicales más esperados de la década. El cantante puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, confirmó formalmente su retorno a los escenarios colombianos en 2027 como parte de su ambiciosa gira internacional The Last King World Tour. El anuncio ha desatado una enorme expectativa entre millones de fanáticos que aguardan volver a escuchar en vivo los clásicos que consolidaron al reguetón en la escena global.



Para gestionar la abrumadora demanda y garantizar que los seguidores más fieles tengan una oportunidad preferencial en la adquisición de entradas, el equipo del artista diseñó una estrategia comercial centrada en el prerregistro digital prioritario. Este sistema busca ordenar el acceso a la boletería antes de abrir la taquilla general al público masivo.



Así funciona el prerregistro para conciertos de Don Omar

Fiel a su estilo cercano con la audiencia y sin recurrir a intermediarios o comunicados tradicionales de prensa, Don Omar eligió la interacción directa a través de sus plataformas digitales en Instagram, YouTube y TikTok para compartir la noticia con su público latinoamericano. Durante una transmisión en vivo realizada en el marco de la manga norteamericana de su tour, el intérprete boricua hizo una pausa estratégica para revelar la activación del enlace oficial para la inscripción.

"Separe su espacio en la fila y tenga la oportunidad de ser prioridad cuando salgan a la venta los boletos. Aunque no lo crea, a ustedes les cuesta y me encantaría que fuesen todos, pero ya saben cómo funciona esto. Así que atentos a todo", expresó el artista desde el escenario del Kia Forum en Los Ángeles, California. El intérprete de 'Ojitos Chiquititos' destacó que esta estrategia busca premiar el esfuerzo de la fanaticada que ha seguido su trayectoria de 25 años, reconociendo el sacrificio económico que implica asistir a espectáculos de escala internacional.

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Para acceder a este beneficio, los fanáticos de Don Omar deben comprender cómo funciona el proceso. Este es el paso a paso:



Acceso exclusivo por canales oficiales: El único punto de partida válido es el enlace publicado en las cuentas verificadas del artista en redes sociales y en su portal web oficial (donomar.com). Ningún medio de comunicación, promotor local ni creador de contenido dispone de enlaces independientes o privilegios de acceso directo.

El único punto de partida válido es el enlace publicado en las cuentas verificadas del artista en redes sociales y en su portal web oficial (donomar.com). Ningún medio de comunicación, promotor local ni creador de contenido dispone de enlaces independientes o privilegios de acceso directo. Formulario 100 % gratuito: El diligenciamiento de los datos de contacto es completamente gratuito. El prerregistro no exige pagos con tarjeta de crédito, transferencias ni cobros por concepto de reserva.

El diligenciamiento de los datos de contacto es completamente gratuito. El prerregistro no exige pagos con tarjeta de crédito, transferencias ni cobros por concepto de reserva. Asignación de turno prioritario: Completar la inscripción no garantiza la compra automática de una boleta ni asegura el ingreso al recinto; únicamente otorga un código o enlace preferencial para ingresar a la fila virtual en el momento en que la tiquetera oficial abra la venta.

El link se activa a medianoche de este viernes 6 de noviembre, momento desde el cual los fanáticos podrán ingresar al sitio web oficial y registrar sus datos y llenar el formulario para poder acceder a la preventa.



¿Qué se sabe sobre los conciertos en Medellín, Bogotá y Cali?

Hasta la fecha, Don Omar ha confirmado oficialmente tres paradas en territorio colombiano dentro de su recorrido latinoamericano: Medellín, Bogotá y Cali:



Ventana de realización: Los espectáculos están previstos para llevarse a cabo durante el cuarto trimestre de 2027, específicamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2027.

Los espectáculos están previstos para llevarse a cabo durante el cuarto trimestre de 2027, específicamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2027. Información pendiente por oficializar: Ni el equipo del cantante ni ninguna promotora nacional han revelado aún los días exactos para cada ciudad, los recintos seleccionados, el número total de funciones por plaza, los precios de las localidades ni la empresa tiquetera a cargo de la distribución.

Los shows prometen ser un recorrido nostálgico por los hitos del reguetón clásico, repasando temas históricos como 'Pobre Diabla', 'Danza Kuduro', 'Bandolero', 'Taboo', 'Ella y yo', 'Salió el Sol', 'Virtual Diva' y 'Dile', enmarcados en la celebración de sus dos décadas y media de carrera artística galardonada con dos premios Latin Grammy y 17 Billboard Latin Music Awards.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co