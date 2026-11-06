Murió María Alicia Delgado, actriz de 'Cero en Conducta' y 'Derbez en Cuando', a los 77 años

La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado, recordada por su participación en programas como 'Cero en Conducta', 'Derbez en Cuando', 'La Casa de la Risa' y '¡Anabel!', murió el pasado 4 de noviembre de 2026 a los 77 años, según fue confirmado por Televisa Espectáculos y reportado por diversos medios especializados en entretenimiento, entre ellos People en Español.

La muerte de la intérprete generó una amplia reacción en el medio artístico mexicano,donde era considerada una figura reconocida de la comedia televisiva. Durante más de cuatro décadas de carrera formó parte de producciones que marcaron a varias generaciones de televidentes y trabajó junto a algunos de los nombres más importantes de la televisión mexicana.

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¿De qué murió María Alicia Delgado?

De acuerdo con Televisa Espectáculos, la actriz enfrentaba problemas de salud relacionados con un cáncer de páncreas que habría sido detectado en una etapa avanzada. Personas cercanas a la artista señalaron posteriormente que la enfermedad se había extendido a otros órganos y que María Alicia Delgado optó por mantener su condición en reserva ante gran parte de sus compañeros de trabajo.



La noticia también volvió a poner en primer plano una faceta muy personal de la actriz: su dedicación a su hijo Rafael, a quien en múltiples ocasiones describió como el motor de su vida. En entrevistas concedidas durante los últimos años, la artista explicó que seguía trabajando activamente porque quería garantizar el bienestar de su único hijo, quien padece discapacidad auditiva.



La historia de Rafael fue ampliamente conocida entre los seguidores de la actriz. Según relató la propia comediante en diversas entrevistas, el joven nació de forma prematura después de cinco meses y medio de gestación y pesó apenas 800 gramos. Durante sus primeros meses de vida enfrentó varias complicaciones médicas que incluyeron largos periodos de hospitalización y una cirugía cardíaca. Posteriormente desarrolló problemas auditivos permanentes.

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A pesar de esos obstáculos, Rafael logró avanzar en su formación académica y cursaba estudios de diseño gráfico. En declaraciones recogidas por medios mexicanos antes de su fallecimiento, María Alicia Delgado expresó su orgullo por los logros de su hijo y explicó que gran parte de sus esfuerzos laborales estaban enfocados en apoyarlo económicamente y garantizar que pudiera concluir sus estudios.

Tras la muerte de la actriz, surgieron numerosas preguntas sobre el futuro del joven. Medios de espectáculos en México informaron que familiares y personas cercanas a la intérprete han manifestado su disposición para acompañarlo durante este proceso. Incluso, durante el funeral, Rafael ofreció breves declaraciones a la prensa para agradecer las muestras de apoyo recibidas después del fallecimiento de su madre.

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Nacida en Monterrey, Nuevo León, María Alicia Delgado construyó una carrera que abarcó televisión, radio y teatro. Participó en programas humorísticos de gran audiencia y también formó parte de telenovelas como 'La Vecina', 'Enamorándome de Ramón', 'Zacatillo', un lugar en tu corazón y 'Amorcito Corazón'. En los años recientes continuó trabajando en producciones televisivas, demostrando una vigencia que pocos artistas consiguen mantener durante tanto tiempo.

ÁNGELA URREA PARRA

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