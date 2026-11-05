Murió Kimmarie Johnson, actriz de 'Beverly Hills, 90210' y exconcursante de Miss USA, a los 50 años

La actriz y modelo estadounidense Kimmarie Johnson, conocida por sus participaciones en la serie "Beverly Hills, 90210" y en la película "Dude, Where's My Car?", murió el pasado 4 de noviembre a los 50 años, según confirmó su familia a medios de comunicación en Estados Unidos, como la revista People. La noticia fue dada a conocer por su sobrina, Rhonda Scott, quien informó que la actriz permanecía bajo atención médica desde finales de octubre luego de sufrir una emergencia de salud en su residencia de Los Ángeles.

La muerte de Johnson ha generado reacciones entre seguidores de la popular producción juvenil emitida durante la década de los noventa y entre personas vinculadas a la industria del modelaje, ámbito en el que también desarrolló buena parte de su carrera profesional.



¿De qué murió Kimmarie Johnson?

De acuerdo con la información entregada por su familia, Kimmarie Johnson sufrió un "evento cardíaco" el pasado 27 de octubre en su vivienda de Los Ángeles. Tras la emergencia fue trasladada al hospital Cedars-Sinai, donde los médicos le diagnosticaron una condición relacionada con un aneurisma cardíaco. Su sobrina explicó que la actriz permaneció hospitalizada durante varios días y finalmente falleció el 4 de noviembre. Hasta ahora no se ha revelado un informe médico oficial que detalle la causa definitiva de la muerte. En declaraciones entregadas a medios estadounidenses, la familia recordó a Johnson y destacó el impacto que tuvo en las personas de su entorno durante su trayectoria personal y profesional.



Su paso por Beverly Hills, 90210

Aunque tuvo apariciones en distintas producciones de televisión y cine, uno de los trabajos más recordados de Kimmarie Johnson fue su participación en la serie "Beverly Hills, 90210", una de las producciones juveniles más exitosas de la televisión estadounidense. Johnson interpretó al personaje de Judy en un episodio emitido en 1998, durante la novena temporada de la serie. El programa se mantuvo al aire entre 1990 y 2000 y se convirtió en una referencia de la televisión juvenil de esa época.

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La actriz también participó en la película "Dude, Where's My Car?", estrenada en el año 2000 y protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott. Además, sumó apariciones en producciones como "V.I.P.", "Wanda at Large", "Shadow Fury" y "Break a Leg". Antes de llegar a la televisión y al cine, Johnson construyó una carrera dentro del modelaje. Nacida el 8 de abril de 1976 en Pittsburgh, Pensilvania, estudió educación primaria y psicología infantil en la California University of Pennsylvania.



Posteriormente obtuvo el título de Miss Pennsylvania y representó a ese estado en el certamen Miss USA 1993, donde logró ubicarse entre las cinco finalistas de la competencia nacional. Su trayectoria como modelo incluyó trabajos para marcas como Vidal Sassoon, Oscar de la Renta y United Colors of Benetton, antes de trasladarse a Los Ángeles para ampliar sus oportunidades en la industria del entretenimiento.



Además de actuar y modelar, Kimmarie Johnson también desarrolló proyectos empresariales. En 2011 creó la marca de cuidado de la piel SkinGlow by Kimmarie, enfocada en productos de belleza. Medios estadounidenses señalaron que continuó vinculada a actividades públicas durante los últimos meses. En agosto apareció en una edición digital de la revista Grazia Slovenia y en abril asistió al estreno en Los Ángeles de la película biográfica "Michael", basada en la vida del cantante Michael Jackson. Con su fallecimiento a los 50 años termina la trayectoria de una figura que pasó por los concursos de belleza, el modelaje, la televisión y el emprendimiento, dejando participaciones en algunas producciones reconocidas de la industria del entretenimiento estadounidense.

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ÁNGELA URREA PARRA

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