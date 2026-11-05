FEP 2027: así quedaron programados los artistas por días para el festival

El Festival Estéreo Picnic (FEP) 2027 ha destapado oficialmente la distribución por días de los artistas que llenarán de música el Parque Simón Bolívar de Bogotá durante los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027. Bajo la organización de Páramo Presenta, la edición número 16 del evento promete tres jornadas consecutivas donde convergerán el pop de vanguardia, el rock alternativo, el metal, el reguetón, la música electrónica y el hip hop global.



Así quedó la programación por días del FEP 2027

Viernes 19 de marzo

La jornada inaugural del viernes 19 de marzo estará liderada por tres actos de gran impacto internacional. La primera gran figura es Charli XCX, referente indiscutible que continúa redefiniendo el pop contemporáneo. A su lado estará The Neighbourhood, la agrupación californiana aclamada por su fusión entre rock alternativo, R&B y elementos de hip hop. El trío principal de la jornada lo completa The Prodigy, una de las bandas más emblemáticas de la música electrónica de las últimas tres décadas, que concretará su esperado encuentro con el público colombiano.

Además de los actos estelares, la primera jornada desplegará una diversa alineación de artistas internacionales y locales:



Fontaines D.C., Marlon Hoffstadt, Malcolm Todd, Raye y Adela.

The Avalanches, Boys Noize, La Ramona, Tiga, Lola Índigo y Boy Harsher.

Depresión Sonora, Die Spitz, Mind Enterprises, Violet Grohl, Amanda Mussi y Estamos Perdidos.

Anne, Annasofía, Encarta 98, Luz No Estrella, Lila Sky, Gotshell, Jack Bargas y B444dlove.

Sábado 20 de marzo

El sábado 20 de marzo ofrecerá un contraste estilístico característico del festival. Encabezando el cartel estará Arcángel, una de las figuras más influyentes en la historia del reguetón y del trap latino. La cuota de potencia rockera llegará con la banda de metal Avenged Sevenfold. Por su parte, la agrupación venezolana Rawayana regresa a Bogotá para celebrar un gran after con sus fanáticos tras sus dos presentaciones realizadas en la capital en 2026.

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La nómina del sábado se complementa con destacados exponentes de la electrónica, el indie y la música urbana:



Amelie Lens, Khruangbin, Nina Kraviz, The War On Drugs y Kasabian.

Mitú, Él Mató a un Policía Motorizado, Chuwi, Winona Riders y Amaia.

Yung Cister, A. Chal, Luch, Nohaadanna y Pepo.

Lady Arias, Deglorian, Zuko Omg, Keke Minova, Conjunto Media Luna y María Manuela.

Domingo 21 de marzo

El cierre del festival el domingo 21 de marzo reunirá a nombres de alto perfil en la industria de la música en vivo. El rapero estadounidense Travis Scott lidera la jornada con uno de los espectáculos más contundentes del hip hop global. Estará acompañado por la superestrella de la música electrónica David Guetta, el artista argentino Milo J como referente de la nueva generación urbana, y Sombr, una de las grandes revelaciones del pop alternativo actual.



La alineación del día final incluye también una amplia representación de propuestas emergentes y vanguardia sonora:



Cage The Elephant, Lola Young, Four Tet, Slayyyter, Tomora y Leon Bridges.

Angine De Poitrine, Bicep, Sammy Virji, Topboy, Ninajirachi y Midnight Generation.

Nicola Cruz, Snow Strippers, Verraco & Lechuga Zafiro presentan: Hyperverbena, Emyl Rusev y Austin TV.

Vic Deal, Astro, Ela Conem, Selva Volcan, Entrañas, No2o (2atXNixss) y Siete Catorce.

Calendario de boletería y preventa por días

La organización de los artistas por días también significa que empieza la venta de entradas individuales para cada día. Páramo Presenta ha confirmado las fechas clave para la adquisición de las mismas:



Preventa exclusiva bancaria: Arrancará el lunes 9 de noviembre a las 9:00 a. m.. Estará disponible de forma exclusiva para los clientes de los Bancos Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas) y los usuarios de la billetera digital Dale!.

Venta general: Iniciará el miércoles 11 de noviembre a las 9:00 a.m. para todo público y con cualquier medio de pago, manteniéndose activa hasta agotar existencias.

Plataforma autorizada: La venta oficial de entradas se gestionará únicamente a través de Ticketmaster.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co