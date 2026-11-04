Juan Camilo Merlano se despidió de Noticias Caracol con emotivo mensaje: "Un millón de gracias"

Juan Camilo Merlano se despidió de Noticias Caracol después de estar varios años al frente de la cobertura de los acontecimientos políticos de Estados Unidos desde Washington. El periodista presentó a María Camila Roa, quien asumirá la corresponsalía y estará a cargo de informar sobre la actualidad política estadounidense para el noticiero.



El relevo se produce en medio de la cobertura de las elecciones legislativas de Estados Unidos. Merlano le dio la bienvenida a su colega y destacó que ya comenzó a familiarizarse con los escenarios políticos que deberá cubrir durante los próximos años. Por su parte, Roa asumirá el reto de continuar con el trabajo periodístico desde territorio estadounidense. Por ahora, Merlano no ha anunciado cuál será su próximo proyecto laboral tras su salida de Noticias Caracol.



Juan Camilo Merlano se despidió de Caracol Televisión tras más de 10 años

La salida del periodista también fue confirmada por medio de una publicación en sus redes sociales, en la que recordó su paso por Caracol Televisión y Blu Radio. Merlano explicó que su vínculo con la compañía se extendió por más de una década y agradeció a quienes hicieron parte de su trayectoria. "Hoy, lleno de agradecimiento y mucha nostalgia, llega a su fin una etapa de mi vida en Caracol Televisión. Más de 10 años con esta compañía que me llenó de oportunidades y me ayudó a crecer de una manera que ni remotamente me imaginaba", escribió.



En su mensaje también mencionó a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a quien destacó por su acompañamiento durante estos años. "Eternamente agradecido con Juan Roberto Vargas, el profesional más íntegro que he conocido en mi vida, un líder que lidera con el ejemplo y una excelente persona que con sus consejos me ayudó a crecer", agregó. También hizo referencia a su paso por Blu Radio, donde estuvo vinculado durante los últimos cuatro años y participó en el programa Mañanas Blu. En particular, agradeció a Néstor Morales por confiar en su trabajo y darle un espacio en la emisora.

"Inmensamente honrado, además, por haber tenido la oportunidad de estar estos últimos 4 años en Blu Radio. Gracias a Néstor Morales por confiar en mí y darle un lugar a mi voz en Mañanas Blu, Néstor es un periodista implacable que sabe lo que quiere y que te reta cada día a ser mejor", señaló. El comunicador cerró su publicación con un agradecimiento a los equipos de ambos medios: "A todos mis demás jefes, compañeros y directivos de Noticias Caracol y Blu Radio: gracias, un millón de gracias por ayudarme, guiarme, enseñarme, escucharme, aguantarme y, principalmente, por regalarme sonrisas". Finalmente, resumió su experiencia en la compañía con una frase: "Fui inmensamente feliz".

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL