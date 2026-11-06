"Siempre fuimos los raros": La La Love You habla del fenómeno 'El fin del mundo' y su show en Bogotá

En una industria musical dominada por las urgencias del algoritmo y las modas efímeras, la banda española La La Love You se ha mantenido como un referente fresco a pesar de su larga trayectoria. La agrupación, nacida de la complicidad adolescente, está cerca de las dos décadas de trayectoria creando himnos pop-rock con la premisa inquebrantable de hacer música por el puro placer de hacerla, sin fórmulas prefabricadas ni afanes comerciales.



En entrevista con Noticias Caracol, el cantante David Merino, integrante de la agrupación, aseguró que el núcleo de La La Love You se mantiene intacto a pesar de los cambios en la industria, el público y los reconocimientos. "Aunque han pasado muchos años y nos han pasado muchas cosas increíbles, no hemos cambiado tanto o hemos cambiado poco en nuestra manera de entender la música", resaltó.

El artista español recordó que, desde sus inicios, la agrupación destacó por ocupar un lugar único y diferente dentro de la industria musical. La diferencia, que podía jugarle en contra a un proyecto musical a finales de los años 90, en su caso se convirtió en su principal fortaleza.

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"Siempre hemos sido un poco los outsiders de todo. Creo que en la industria, si ves la lista de éxitos de Spotify, es bastante curioso porque de repente está 'El fin del mundo' rodeada de canciones de regional mexicano o de música urbana. Siempre hemos sido un poco los raros, pero siempre lo hemos usado como una virtud y no como un defecto; siempre ha sido nuestro mejor talento", destacó el madrileño.



El impacto de 'El fin del mundo'

El camino de La La Love You no se explica mediante estallidos mediáticos de la noche a la mañana, sino a la perseverancia de una idea. Sin embargo, hay que decir que su punto de inflexión definitivo llegó con su sencillo 'El fin del mundo', una pieza que trascendió fronteras y generaciones hasta convertirse en un fenómeno sociocultural.



David Merino explicó el proceso orgánico y lento con el que la trayectoria de esta canción terminó convirtiéndola en un hit viral: "No ha sido un hype que explotara de repente y tuviese un pico y luego bajara, sino que poquito a poco, con el paso de los años, la canción ha ido creciendo como una bola de nieve. Nosotros hemos ido asimilando ese éxito muy poco a poco, casi sin darnos cuenta". Agregó que con el paso de los años pasan cosas que los siguen sorprendiendo con ese tema musical. "De repente lo ves en las cuentas de Instagram del Real Madrid, de la selección mexicana o de Chicharito utilizándola para el Mundial, y te das cuenta del alcance real que ha tenido".



Para el cantante y sus compañeros de La La Love You construir una carrera musical de larga trayectoria tiene una clave importante: mantener los pies sobre la tierra y comprender que no tienen el control sobre todo lo que pasa con su producto.



"Pensar que todo llega cuando menos lo esperas a mí me da paz y tranquilidad, me quita presión. Simplemente no le doy demasiada importancia cuando las cosas son un éxito, porque hay que relativizarlas. Está muy bien, pero hay muchos factores, has tenido suerte... pero luego todo cambia. Eso también me ayuda a relativizar los fracasos y no darles mayor importancia. Entiendo que en la vida a veces las cosas funcionan mejor y a veces peor, que no todo depende de lo que hace uno, e intento dejarme llevar", reflexionó.

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Con casi dos décadas de historia de una agrupación que nunca intentó adaptarse a los moldes, Merino resaltó que en la actualidad tampoco ceden a la presión de la industria de tener siempre un nuevo lanzamiento. "Siempre nos piden y nos dicen que cuándo es lo siguiente. Pero creo que esa es la ventaja de llevar casi 20 años en la música: ya tenemos procesos muy interiorizados, nos sentimos muy cómodos ahí y no queremos salir de esa dinámica".



'¿Por qué me miraís así?': El nuevo álbum que los trae a Colombia

El nuevo trabajo discográfico de la banda, titulado '¿Por qué me miráis así?', sintetiza en su propio nombre la reafirmación de quienes se reconocen diferentes y sin lugar. En el álbum los artistas españoles realizaron una verdadera exploración sonora sin perder el sello característico de su sonido. Según Merino, eso se debe a que la banda cuenta con un núcleo identitario tan sólido que les otorga total libertad para explorar nuevos matices sin desfigurarse.

"Tenemos un lenguaje del que, para bien y para mal, no podemos huir. Hagamos lo que hagamos, siempre está ese 'gen La La Love You' que hace que todo suene bastante a nosotros. Eso nos da la confianza y la seguridad para poder experimentar porque nos divierte, porque enriquece y nos ayuda a darle vidas nuevas a las canciones con la tranquilidad de que siempre va a sonar a nosotros", aseguró David Merino.



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Una de las colaboraciones más significativas en la historia reciente de la agrupación ha sido su trabajo con la agrupación colombiana Monsieur Periné, una sinergia que, para el español, no solo les trajo un producto musical, sino aprendizajes de procesos creativos diferentes. "Aprendí mucho de Cata [Catalina García]; ella es muy rápida, muy espontánea y divertida escribiendo letras, le da muchas menos vueltas. Ese día me impactó mucho", reveló.

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La relación de La La Love You con Colombia empieza a escribir a finales de este 2026 su capítulo más ambicioso. Tras su primer contacto con Bogotá durante la plataforma BIME —donde ofrecieron un breve showcase—, la banda se presentará en la capital este 11 de noviembre en el Lourdes Music Hall en el marco de su 'Tour Intergaláctico'. Este concierto representa su primera presentación estelar en solitario de gran formato en territorio colombiano, algo que llena de entusiasmo y compromiso a los españoles.

"Vamos con ese compromiso de llevar lo mejor de La La Love You, con un show completísimo y una producción completísima. El que ya nos conoce va a vivir una gran noche porque se va a ir con todo el 'pack La La Love You'. Y para quien no nos conozca, es una gran oportunidad porque se va a ir con una visión muy amplia de lo que somos y estoy seguro de que se va a divertir. Esta es la primera vez que tenemos un show grande nosotros solos en Bogotá; no sabemos lo que nos vamos a encontrar y esa es la verdadera aventura".

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Sobre el futuro de la agrupación, Merino concluyó la conversación revelando que hay planes y metas pendientes para La La Love You, todos basados en el agradecimiento al recorrido que los ha traído hasta acá. "Nos sentimos muy privilegiados y vivimos en una nube porque estamos cumpliendo sueños que ni siquiera sabíamos que teníamos o que nos habíamos atrevido a soñar. Dejaremos que la vida nos siga trayendo las cosas que ella quiera", finalizó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co