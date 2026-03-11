Así puede votar por Shakira para que entre al Salón de la Fama del Rock & Roll

Por primera vez, Shakira fue nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, un nuevo hito para la carrera de la artista barranquillera. La colombiana se convirtió en la primera artista latina en figurar en el listado de los nominados a lo largo de los años y sus fanáticos podrían ser una parte clave para que alcance este logro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La elección del nuevo artista o agrupación que hará parte del Rock & Roll Hall of Fame tiene varios puntos claves. Además del análisis de expertos, los fanáticos también podrán apoyar a su artista favorito votando de manera virtual.



¿Cómo votar por Shakira para el Salón de la Fama del Rock & Roll?

Los seguidores de Shakira podrán apoyar a la barranquillera en el proceso, depositando votos por ella en la página oficial habilitada. Estos son los pasos a seguir:



Ingresar a https://vote.rockhall.com/ Registrarse utilizando un correo electrónico personal. Al correo llegará un código de seguridad, el cual deberá ingresar en la página para confirmar el registro. Completar el formulario con datos básicos como nombre y apellido. Entrar a la lista de los nominados y buscar el nombre de Shakira. Dar click en el nombre de Shakira y enviar el voto.

A través de sus redes sociales, Shakira publicó un video rememorando algunos de los momentos más roqueros de su carrera artística. "Un pequeño recuerdo de algunos de mis momentos favoritos de rock. Me siento muy honrada de ser nominado para el Salón de la Fama del Rock & Roll. ¡Mis fans, todo esto se los debo a ustedes!", escribió la barranquillera.

¿Cómo se eligen los artistas que estarán en el Salón de la Fama del Rock?

Estar en el Salón de la Fama del Rock & Roll no solo es cuestión de talento y reproducciones, a lo largo de los años se han establecido algunos requisitos claves que enmarcan a las verdaderas estrellas de rock. Uno de los principales es que el artista o grupo debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años atrás, para este año, el límite está en producciones lanzadas en 1999.



Un grupo de expertos musicales, historiadores y periodistas eligen a los candidatos considerando la influencia musical, su innovación y el impacto que han tenido en la cultura del rock. Próximamente se llevará a cabo una votación entre más de 1.200 artistas, historiadores y personas de la industria de todo el mundo.



Se espera que la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll sea revelada en abril de 2026 y que la ceremonia de incorporación sea a finales del año.



¿Quiénes son todos los nominados?

Este año el número de nominados aumentó con respecto a los años anteriores, en los que había 14 o 15 artistas opcionados. En esta ocasión, son 17 grandes artistas, algunos de ellos que ya han sido nominados en el pasado, pero que no han logrado ingresar al selecto grupo.

Publicidad

Estos son todos los nominados al Salón de la Fama este año:



The Black Crowes Jeff Buckley Mariah Carey Phil Collins Melissa Etheridge Lauryn Hill Billy Idol INXS Iron Maiden Joy Division / New Order New Edition Oasis P!nk Sade Shakira Luther Vandross Wu-Tang Clan

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL