Katy Perry perdió demanda contra Katie Perry: el conflicto legal duró más de 15 años

A lo largo de más de 15 años, la cantante estadounidense Katy Perry y la diseñadora de modas australiana Katie Perry se han enfrentado en un polémico lío legal por el nombre de sus respectivas marcas, el cual resulta ser el mismo al pronunciarse, pero con una leve diferencia en la escritura.

Luego de varios giros a lo largo de los años, el más reciente le ha dado una fuerte estocada a la artista pop. La justicia australiana le dio la razón a la diseñadora y la autorizó a seguir vendiendo sus diseños bajo la marca Katie Perry.



¿Qué fue lo que ocurrió?

La diseñadora australiana Katie Perry, ahora Katie Taylor tras su matrimonio, tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry. La decisión la dio a conocer el miércoles 11 de marzo el Tribunal Supremo de Australia.

La autoridad falló a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de "confusión" entre ambas.



¿Cómo empezó el problema?

La disputa entre las mujeres se remonta a 2009, cuando la australiana inauguraba su primera sala de exposición de sus diseños. Según detalló en algún momento a CNN, recibió un correo de la cantante Katy Perry y su equipo legal en el que le exigían dejar de comercializar con su nombre, que también resulta ser el de la diseñadora.



"Cese y desista. Suspenda la venta de su ropa, cualquier sitio web y cualquier material publicitario", decía el correo en la bandeja de entrada de la diseñadora.



En su momento, Katy Perry, cuyo nombre de pila es Katheryn Elizabeth Hudson, estaba saltando a la fama mundial con sencillos como 'I Kissed a Girl' y 'Hot N Cold', encabezando listados incluso en listas australianas. "Recuerdo que rompí a llorar y pensé: '¿Qué es todo esto? No he hecho nada malo'", contó la diseñadora.

Así empezó un lío legal de más de 15 años entre las dos mujeres en el que ambas terminaron acusándose y las autoridades trataban de determinar quién tenía realmente el derecho de vender ropa bajo el nombre de Katy (Katie) Perry, la cantante o la diseñadora.

Para 2009 ambas partes intentaron llegar a un acuerdo, pero ninguna de las dos aceptó los términos de los documentos judiciales. En ese momento se le había concedido a Katie Taylor usar su nombre de soltera (Katie Perry) para su marca de ropa y a Katy Perry, la cantante, el nombre con poder sobre solo música y entretenimiento.

Aunque la batalla legal parecía haber quedado atrás, Katy Perry empezó a ser cada vez más famosa, llenando estadios hasta en Australia, lo que llevó a su equipo de mercadeo a incluir entre la mercancía de la artista productos de ropa con su nombre.

Fue por esto que en 2019 la modista acusó a su homónima, mucho más famosa, de infringir su marca registrada, al argumentar que ella había reclamado la marca 'Katie Perry' antes de que la cantante se convirtiera en una sensación mundial.

Mientras que la artista y compositora Katy Perry siempre afirmó que su música ya se había vuelto "viral" cuando la diseñadora comenzó a vender ropa alrededor de 2008, y solicitó que se eliminara la marca registrada australiana.

En 2024, un tribunal australiano había dado la razón a la cantante y dictaminó que la marca de ropa debía ser retirada. Decisión que es totalmente rechazada tras el nuevo giro del Tribunal Supremo.

Ante el reciente fallo, un representante de la cantante aseguró a la AFP que, a pesar de la acción legal, Katy Perry "nunca ha intentado cerrar" el negocio australiano.

