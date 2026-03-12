Nuevo reporte sobre la salud de Elton John: "Está luchando"

A finales de 2024, la salud del artista británico Elton John generó preocupación entre sus seguidores y familiares. En un documental el artista dio detalles sobre su estado en ese momento y no parecía nada alentador. Sin embargo, un nuevo reporte sobre la vida del famoso da cuenta de una buena noticia para quienes lo siguen.



¿Cómo se encuentra ahora Elton John?

La actualización sobre el estado de salud de Elton John llegó en marzo de 2026 gracias a las declaraciones de David Furnish, esposo del cantante británico, a la revista Variety. El cineasta canadiense de 63 años indicó que, aunque la salud del músico sigue siendo un tema delicado y de atención constante, actualmente se encuentra mucho mejor emocionalmente.

"Está genial. Está luchando, manteniéndose ocupado y siguiendo adelante", señaló Furnish, desestimando rumores de los últimos meses que indicaban que la salud del cantante de 78 años estaba empeorando.

Furnish resaltó que Elton Hercules John vive cada día con emoción y, como siempre, teniendo a su familia como prioridad. "Es feliz estando en casa como una familia con nuestros hijos. Por eso se retiró de las giras", aseguró refiriéndose a sus dos hijos, Zachary (15) y Elijah (13). "Realmente amamos la paternidad, amamos a nuestra familia y amamos estar juntos, y eso es todo para nosotros", concluyó.



Las declaraciones sobre la salud del también compositor llegan con ocasión de la edición número 34 de la gala de la Fundación Elton John contra el SIDA que se celebrará el próximo domingo en West Hollywood. Aunque se espera que el artista haga presencia como anfitrión, todo dependerá de su estado de salud ese día.



Al respecto de la gala se sabe que será co-presentada por Neil Patrick Harris y su esposo David Burtka, y contará con una actuación de la ganadora del Grammy, Lola Young. David Furnish resaltó que para este año esperan recaudar más de 9 millones de dólares para la causa.

"El año pasado fue un gran desafío debido a los incendios en Los Ángeles. Hubo muchas solicitudes filantrópicas necesarias para el sur de California como resultado de los incendios. Pero la venta de entradas es muy fuerte este año", señaló.



¿Qué enfermedades tiene Elton Jhon?

El intérprete de Cold Heart junto a Dua Lipa dio a conocer un panorama completo de su estado de salud a finales de 2024 con el estreno del documental 'Elton John: Never Too Lateen'. "Para ser sincero, no queda mucho de mí", aseguró en ese momento el artista británico.

"No tengo amígdalas, adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. Me faltan la cadera derecha y ambas rodillas. Lo único que me queda es mi cadera izquierda. Pero sigo aquí. No puedo agradecerles lo suficiente", detalló Elton John en el documental, dejando preocupados a muchos de sus seguidores.

Sumado a eso el artista habló plenamente sobre su ceguera, una condición que lo llevó a enfrentar uno de los momentos más duros de su vida, según describió. "Ha sido devastador. Porque perdí mi ojo derecho y mi izquierdo no está tan bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, mirar nada, leer nada".

A pesar de estas difíciles condiciones que enfrenta a diario el cantante británico, Elton John se ha caracterizado por su actitud positiva para vivir cada día. "He tenido la vida más increíble, y hay esperanza. Solo tengo que ser paciente para que algún día la ciencia me ayude con esto. Una vez que me ayuden, estaré bien".

