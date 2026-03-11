Revelan nota escrita a mano por Yeison Jiménez que fue hallada dos meses después de su muerte

El pasado 10 de marzo se cumplieron dos meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció junto a parte de su equipo de trabajo en Paipa, Boyacá. La fecha fue recordada por familiares, amigos y seguidores con distintos mensajes en redes sociales.



Uno de los homenajes más comentados lo realizó el productor y arquitecto musical Georgy Parra, amigo cercano del artista y responsable de la producción de varios de sus éxitos. A través de sus redes sociales, Parra compartió un video en el que se ve a Jiménez dentro de una cabina de grabación interpretando parte de la canción 'MLP', uno de los éxitos del cantante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el clip, el cantante aparece entonando una de las líneas del tema con una frase que según sus seguidores reflejaba su personalidad y su forma de ver la vida: “Y con todo el cariño… pa’ todo aquel que no le gusta ver un pobre progresando en la vida, ¡oiga!”.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje emotivo en el que Parra recordó a su amigo y resaltó que, pese al paso de los meses, su recuerdo sigue presente. “Ya dos meses, pero aquí seguimos firmes con la 10 puesta”, escribió.



Sin embargo, lo que más llamó la atención de la publicación fue la revelación de una hoja escrita a mano por el propio cantante con fragmentos de la canción 'MLP'. El documento, según explicó el productor, fue encontrado hace poco.



“Les comparto momentos de la grabación de la voz y el papel que encontramos recientemente con partes de MLP a puño y letra de Yeison Jiménez con su firma incluso”, señaló Parra en el mensaje que acompañó el video.

Publicidad

“Dicen que es suerte, pero no saben todo lo que me he jodido. Que sigan hablando, yo aquí facturando. Camino de frente, yo sigo en lo mío”. Se lee en el escrito.

Según dejó ver, para el productor, esta hoja tiene un valor especial que va a guardar en su estudio. “Este es el papel que enmarcaré al lado del cuadro que pintó Daniela Conde para ponerlos en el estudio. Pronto les mostraré cuando queden listos. Se les quiere, familia”, agregó.

Publicidad

La obra a la que hace referencia Parra fue realizada por la presentadora de La Kalle, Daniela Conde y le fue entregada al productor durante una entrevista realizada en la emisora tras la muerte del cantante.

En ese espacio radial, el productor también compartió el que sería el último audio que recibió de Jiménez, un mensaje que dejó ver el momento creativo que atravesaba el artista y los planes que tenía para el año.

“Tengo mucha música, Georgy; tengo muchos planes, muchas cosas en la cabeza. Toca comenzar a ejecutar porque tengo mucha música. Gloria a Dios, ahí hay música por toneladas, perro”, se escucha decir al cantante en la grabación.

Quienes lo conocieron coinciden en que el artista solía cerrar sus mensajes con bendiciones, reflejando el carácter espiritual que lo acompañaba en su vida personal y profesional.

Publicidad

Parra también contó en esa ocasión que el cantante alcanzó a dejar grabado un amplio catálogo musical antes de su muerte. Según explicó, Jiménez registró más de 50 canciones, algunas terminadas y otras en diferentes etapas de producción.

El productor aseguró que cualquier decisión sobre ese material se tomará junto con la familia del artista, quienes ahora tienen la responsabilidad de administrar su legado musical.

Publicidad

“Me conecté con la familia… vamos a estar juntos porque finalmente ellos ya van a estar a cargo de todo lo que se viene de Yeison”, explicó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co