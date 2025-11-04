Aída Victoria Merlano reveló nuevos detalles de su separación de Juan David Tejada

Mucho ha dado de qué hablar la separación de Aída victoria Merlano y Juan David Tejada, tan solo unos días después de la llegada de su primogénito Emi. En medio de la pelea pública que han tenido, ha llamado la atención las nuevas revelaciones de la barranquillera sobre lo que pasó tras su separación.



¿Qué dijo Aída Victoria Merlano?

En medio de una conversación con el podcast de La poción, la influenciadora reveló lo retadora y hermosa que ha sido su etapa como mamá. "Mi hijo me reseteó en la vida, ha sido la cosa más maravillosa que me ha pasado en la vida", aseguró la mujer.

Aída Victoria Merlano reveló que "mi hijo me llena de una fuerza que yo no sabía que tenía y me dan mas ganas de enfrentar al mundo, me pueden pasar muchas cosas, pero tengo mi motor". Y con respecto a eso, indicó que "a mi en el postparto me amenazaban a cada rato, me robaron, casi me dan en la jeta, me pasó de todo en estos tres meses".

La influenciadora ya expuso algunas de esas cosas que le pasaron, en medio de la discusión que tuvo con su expareja. Ella mostró algunos chats que tuvo con Tejada en medio de su embarazo y luego del nacimiento de Emi, en uno de esos Merlano le explicaba a su ex que el día que intentó agredirla físicamente terminó todo para ella.



Aparentemente, esa no fue la única situación desafortunada que la mujer vivió con Juan David Tejada. "La verdad cuando yo parí, yo decía, me voy a descuidar, voy a estar en mi postparto relajada", explicó la barranquillera agregando que "tres días después de yo haber parido, acababa de terminar mi relación, estaba yo obviamente con el útero inflado, con mi cuerpo absolutamente distinto, desconociéndome frente al espejo, con un pañal puesto, sangrando".



En medio de esa sensación y con lo doloroso que implicaba terminar su relación con el padre de Emi, recibió un comentario por parte su ahora ex que la marcó. "Cuando terminé mi relación el man me dijo: 'igual yo ya no te veía como mujer'".

Aída Victoria Merlano detalló que, efectivamente, el comentarios de Tejada le dolió, pero se convirtió en su motivación para dos días más tarde estar publicando una foto en ropa interior junto a su hijo, imagen que revolucionó las redes sociales pues sus seguidores elogiaron y preguntaron el secreto para tener su figura a pocos días de dar a luz.

"Cuando ese man me dijo eso yo dije: 'esta frase o me pudo tumbar en el subsuelo y me pude yo enredar en mis cobijas y volverme mierda o va a ser el motor por el que me voy a poner más buena, pa' que te arda el día que veas cómo otros sí me ven como mujer. Al día siguiente me puse a dieta, me puse juiciosa, empecé a hacer mis ejercicios hipopresivos, ejercicios de Kegel, a los 20 días el ginecólogo me dijo ya puedes entrenar, me fui al gimnasio".

Además de eso, Merlano compartió algo que había escrito recientemente en un momento de reflexión. "Las hijas de narcisistas nos sentimos atraídas por parejas narcisistas porque normalizamos el amor que duele, el que te maltrata, el amor que activa nuestro instinto de supervivencia porque tenemos tan relacionado nuestro modelo de amor con ese instinto que sin él vemos el amor pasar por nuestras narices pero es tan desconocido que no lo tomamos".

Finalmente, la barranquillera detalló que ser mamá ha cambiado radicalmente su manera de ver la vida y especialmente el amor. "Emi me enseñó lo que significa el amor verdadero y aprendí entonces también cómo identificar tantas cosas, personas que había alejado las volví a traer a mi vida y personas que estaban en mi vida las mandé pa' la mierda. Supe tener la lupa de qué es el amor y qué no lo es".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL