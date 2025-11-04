Ryan Castro anuncia su primer concierto en el Atanasio Girardot en Medellín: fecha y precios

Ryan Castro ha anunciado con mucha emoción la confirmación de uno de los conciertos más importantes de su carrera. 'El cantante del Guetto' se presentará por primera vez con un show en solitario en el Atanasio Girardot en su natal Medellín, un show que es considerado como consagración para muchos artistas paisas.
A través de sus redes sociales, el artista escribió: "Mi sueño siempre fue llenar mi primer estadio en mi tierra, siempre llevo la bandera de Colombia con orgullo y con amor de haber nacido en este país de tanta gente humilde y bonita".
¿Cuándo será el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot?
Según se lee en la publicación de Ryan Castro, el evento se llevará a cabo el próximo 25 de abril de 2026. El paisa explicó que con este espectáculo cerrará su tour Sendé y que así como en Bogotá, solo tendrá una única fecha para conectar con su público.
"Termino el tour de SENDÉ en casa, donde empezó todo. Será mi ÚNICA fecha en Colombia en 2026 así como lo fue Bogotá este año🥵. Se los prometo con la ayuda de Dios que va a ser LA FIESTA MÁS HP que haya vivido medallo, ustedes saben que yo no fallo!", concluyó el artista paisa.
Venta y precios de boletería para Ryan Castro en Medellín
La venta de boletería se llevará a cabo a través de SendeworldTour.com y tuboleta.com. Habrá un día de preventa para fans y otro de venta para el público general con todos los medios de pago. Para los interesados en acceder a entradas antes, pueden registrarse desde este 4 de noviembre en la página oficial del tour.
La preventa para fans será el 6 de noviembre a las 10:00 a. m. hora local, y la venta general el 7 de noviembre a las 10:00 a. m.
Listado de localidades y precios por Etapa
- PRIMERA FILA - PALCO VIP OCCIDENTAL BA BA BAD:
- Etapa 1: $12.000.000
- Etapa 2: $12.000.000
- Etapa 3: $12.000.000
- PALCOS VIP ORIENTAL BA BA BAD:
- Etapa 1: $9.000.000
- Etapa 2: $10.800.000
- Etapa 3: $12.000.000
- PALCOS VIP OCCIDENTAL BA BA BAD:
- Etapa 1: $9.000.000
- Etapa 2: $10.800.000
- Etapa 3: $12.000.000
- PALCOS PREFERENCIAL ORIENTAL SENDÉ:
- Etapa 1: $5.950.000
- Etapa 2: $6.300.000
- Etapa 3: $7.000.000
- PALCOS PREFERENCIAL OCCIDENTAL SENDÉ:
- Etapa 1: $5.950.000
- Etapa 2: $6.300.000
- Etapa 3: $7.000.000
- PALCOS PMU - EXCLUSIVA:
- Etapa 1: $600.000
- Etapa 2: $600.000
- Etapa 3: $600.000
- OCCIDENTAL ALTA ORO:
- Etapa 1: $500.000
- Etapa 2: $500.000
- Etapa 3: $500.000
- OCCIDENTAL ALTA PLATA:
- Etapa 1: $400.000
- Etapa 2: $400.000
- Etapa 3: $400.000
- VIP OCCIDENTAL - SANKA:
- Etapa 1: $260.000
- Etapa 2: $280.000
- Etapa 3: $320.000
- VIP ORIENTAL - SANKA:
- Etapa 1: $260.000
- Etapa 2: $280.000
- Etapa 3: $320.000
- OCCIDENTAL ALTA - BOTAPAFO:
- Etapa 1: $238.000
- Etapa 2: $250.000
- Etapa 3: $280.000
- OCCIDENTAL BAJA MODO LEYENDA (MENORES):
- Etapa 1: $220.000
- Etapa 2: $230.000
- Etapa 3: $260.000
- ORIENTAL ALTA - MENOS EL CORA:
- Etapa 1: $200.000
- Etapa 2: $220.000
- Etapa 3: $240.000
- ORIENTAL BAJA - AY MI PAPÁ:
- Etapa 1: $170.000
- Etapa 2: $190.000
- Etapa 3: $210.000
- PREFERENCIAL OCCIDENTAL BOMBASTIK:
- Etapa 1: $150.000
- Etapa 2: $170.000
- Etapa 3: $190.000
- PREFERENCIAL ORIENTAL BOMBASTIK:
- Etapa 1: $150.000
- Etapa 2: $170.000
- Etapa 3: $190.000
- NORTE ALTA - OJALÁ:
- Etapa 1: $128.000
- Etapa 2: $140.000
- Etapa 3: $150.000
- NORTE BAJA - LA VILLA:
- Etapa 1: $90.000
- Etapa 2: $99.000
- Etapa 3: $110.000
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL