Murió cantante de música popular: había sido sometido a intervención quirúrgica

En las redes sociales oficiales del cantante de música popular Mauricio Uribe se dio a conocer su fallecimiento. La familia y equipo del cantante reveló la noticia poco después de que ocurriera. "Su partida deja un inmenso vacío en la música popular, pero también un legado que permanecerá por siempre en el corazón de quienes disfrutaron de su talento, su voz y sus canciones", se lee en uno de los textos compartidos.



"Con profundo pesar informamos que nuestro querido Mauricio Uribe partió de este mundo debido a complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padecía, las cuales se agravaron tras una intervención quirúrgica reciente", explicaron sobre la causa de muerte del cantante de música popular. Entre las canciones del artista se destacaban Tranquila Reina, Correo de Voz, Sobreviviré y No Te Deseo Mal.

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"Agradecemos de todo corazón las innumerables muestras de cariño, respeto y solidaridad que familiares, amigos, colegas y seguidores han expresado en estos momentos de dolor. Cada mensaje ha sido un apoyo invaluable para su familia y para quienes tuvimos el privilegio de acompañarlo en su camino", agregaron. Por su parte, el mánager de Uribe, Daniel Ruíz, indicó que expresa sus "más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y a todos sus seguidores. Elevamos una oración para que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este difícil momento. Su legado musical permanecerá vivo a través de sus canciones y en el recuerdo de quienes admiraron su talento y calidad humana".

En otro comunicado explicaron que Uribe nació en el municipio de Yolombó, departamento de Antioquia, pero vivió gran parte de su vida en Norte de Santander. "Inició su carrera artística interpretando vallenato, siendo corista de Luis Mateus y de otros reconocidos artistas, experiencia que fortaleció su talento y amor por la música. Años más tarde encontró su lugar en la música popular, género en el que desarrolló una trayectoria de más de 20 años. Grabó más de 100 canciones entre temas de despecho, amor y desamor", relataron.