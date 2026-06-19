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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió famosa actriz a los 35 años: falleció un día antes de su cumpleaños

Murió famosa actriz a los 35 años: falleció un día antes de su cumpleaños

La actriz turca Ece Irtem nacida en la ciudad de Sivas en 1991, falleció a los 35 años en días pasados. La intérprete murió repentinamente mientras estaba en su hogar en Estambul.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Murió famosa actriz a los 35 años: falleció un día antes de su cumpleaños
La actriz Ece Irtem participó de importantes producciones turcas.
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En días recientes se confirmó la repentina muerte de la actriz turca Ece Irtem a los 35 años. La intérprete es reconocida por su participación en las producciones para televisión "Yeni Gelin", "Sandik Kokusu" y "Mr. Wrong", y la película "10 Days of a Curious Man".

La muerte de la actriz se dio el pasado 14 de junio, faltando pocas horas para su cumpleaños 35. De acuerdo con el abogado de la intérprete, Uğur Gökkoyun, “el incidente ocurrió en su propio hogar mientras estaba con su madre. Según las primeras evaluaciones, creemos que falleció debido a un ataque al corazón. El resultado definitivo se aclarará con el informe de la autopsia”.

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“Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de nuestra querida actriz, Ece Irtem. Rogamos a Dios por su misericordia y ofrecemos nuestras condolencias y oraciones a su afligida familia y a todos los que la amaron, para que encuentren fortaleza. Que descanse en paz, que su alma descanse en el cielo”, dice un comunicado de la productora audiovisual Gold Film.

¿Qué se sabe de la repentina muerte de Ece Irtem a los 35 años?

Un mesero que vio a la actriz pocas horas antes de su muerte entregó declaraciones en el programa de televisión "Un nuevo capítulo con Cansu Canan". “Vi a Ece Irtem en el trabajo alrededor de las 7:30 de la tarde. Comió pastel de cumpleaños, bailó y se divirtió. Su madre estaba enfadada porque bebía alcohol a escondidas en algunas zonas del establecimiento”, es lo que habría dicho el mesero del lugar.

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La muerte de la actriz se dio casi sobre la medianoche de ese día, según la información compartida por su abogado.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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