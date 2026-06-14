Murió Flor Vargas, actriz y leyenda de la radio, el teatro y la televisión colombiana

La televisión, el teatro y la radio colombiana están de luto. La actriz Flor Vargas, una de las figuras más representativas de la actuación nacional y considerada una pionera de las artes escénicas en el país, falleció a los 93 años, según confirmó Actores Sociedad Colombiana de Gestión mediante una emotiva publicación en redes sociales.



La noticia ha generado múltiples reacciones entre colegas, seguidores y personas vinculadas al mundo artístico.

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“Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Flor Vargas, verdadera pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana. El arte nacional le dice adiós a una maestra cuya inquebrantable calidad humana y valentía superaban cualquier escenario”, expresó la entidad.

El mensaje concluyó con un homenaje a su legado artístico: “Flor, tu voz y tu legado actoral vivirán por siempre. Descansa en paz”.



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Una vida dedicada a la actuación

Flor Vargas Buitrago nació en Bogotá el 24 de febrero de 1933 y construyó una carrera que se extendió por más de cinco décadas. Su trabajo la convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana, participando en producciones que marcaron distintas generaciones de espectadores.

Entre los títulos por los que es ampliamente recordada figuran Pero sigo siendo el rey, La saga, negocio de familia y Laura, la santa colombiana. También integró el elenco de más de 24 producciones.

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Su trayectoria comenzó a consolidarse desde la década de 1970 y se mantuvo vigente durante décadas, dejando una huella importante en la historia de la actuación en Colombia.

Los difíciles meses que atravesó antes de su fallecimiento

En abril,antes de su muerte, la actriz había revelado públicamente la compleja situación de salud y económica que enfrentaba.

En una entrevista concedida al programa Bravíssimo, Vargas relató que padecía problemas físicos que afectaban seriamente su movilidad y su calidad de vida.

“No puedo caminar bien. Me he caído tres veces ya”, manifestó en aquella conversación.

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La actriz explicó que sus dificultades de salud estaban relacionadas con problemas en las articulaciones y la audición, situación que la obligaba a depender de ayuda para realizar actividades cotidianas.

Además, señaló que requería terapias médicas constantes. “De la EPS me hacen, pero solo una semanal y a veces pasa un mes sin que me hagan la terapia”, comentó.

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A las complicaciones físicas se sumaban los problemas económicos. Según relató, recibía una pensión equivalente al salario mínimo, ingreso con el que debía cubrir gastos de administración, servicios públicos, alimentación y el pago de la persona que la asistía diariamente.

“Hay que pagar servicios, administración, el mercado también…”, expresó.

Durante esa misma entrevista, Flor Vargas también habló del dolor que significó la muerte de sus dos hijos.

Uno de ellos fue Manuel Cabral, reconocido actor y doblajista que trabajó para producciones de Univisión, Telemundo y Disney, prestando su voz a personajes tan conocidos como Mickey Mouse y Goofy. Cabral falleció el 9 de febrero de 2010 debido a complicaciones posteriores a un trasplante de riñón.

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La actriz recordó entonces el paso del tiempo desde aquellas pérdidas familiares.

“Manuel ya cumplió 16 años de fallecido y Cecilia, la semana entrante, cumple siete años de haber partido”, dijo.

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En sus últimos años, Vargas permanecía gran parte del tiempo sola en su apartamento, acompañada únicamente por una persona que la ayudaba durante algunas horas al día con su alimentación, aseo y otras necesidades básicas.

"Maravilloso fue el momento de mirar a sus ojos. Fuerza, seguridad y talento. Flor Vargas grazie. Ve a encontrarte con tu hijo. Saludame a Manuelito de mi parte. Te despido como se debe despedir a una primera dama de la actuación. Así de pie mirando al infinito", afirmó el actor Freddy Ordoñez.

Hoy, su voz, sus personajes y su aporte a la industria audiovisual permanecen como parte de un legado que seguirá vivo en la memoria de la televisión colombiana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co