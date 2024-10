Murió Paul Di'Anno, primer vocalista de Iron Maiden, a los 66 años

En la mañana de este lunes 21 de octubre el sello discográfico Conquest Music informó sobre la desafortunada muerte del músico británico y de ascendencia brasileña Paul Di'Anno, uno de los fundadores de la banda de heavy metal Iron Maiden.

"En nombre de su familia, Conquest Music se entristece al confirmar la muerte de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di'Anno. Paul falleció en su casa de Salisbury a la edad de 66 años", informaron.

¿Quién era Paul Di'Anno?

Paul Di'Anno logró unir al mundo alrededor del heavy metal con su potente voz desde el año 1977, cuando inicia su historia con la banda Iron Maiden. En ese entonces Dennis Wilcock, la primera voz de la banda, salió, pero oficialmente fue Di'Anno el primer vocalista en grabar discos con la agrupación.

Su registro en los álbumes Iron Maiden (1980) y Killers (1981) marcó la historia de una de las bandas de heavy metal más importantes de la historia. En medio del éxito, el cantante entró en ese entonces al mundo de los excesos y varios años después habló sobre su adicción al alcohol y otras drogas.

Esta situación desencadenó problemas dentro de la banda y Paul Di'Anno terminó por ser expulsado del grupo. Después de esto, su voz siguió llegando al mundo a través de agrupaciones como Paul Di’Anno’s Battlezone y Killers, pero siempre fue reconocido como el vocalista original de la bestia.

"A pesar de estar aquejado de graves problemas de salud en los últimos años que lo limitaron a actuar en silla de ruedas, Paul continuó entreteniendo a sus fans en todo el mundo, acumulando más de 100 shows desde 2023. Su primer álbum retrospectivo de su carrera, The Book of the Beast, fue lanzado en septiembre de 2024 y presentó lo más destacado de sus grabaciones desde que dejó Iron Maiden", agregó el comunicado de su sello disquero.

Al respecto de su muerte, Iron Maiden se pronunció. "Todos estamos profundamente entristecidos de saber sobre el fallecimiento de Paul Di'Anno hoy temprano. La contribución de Paul a Iron Maiden fue inmensa y nos ayudó a ponernos en el camino que hemos viajado como banda durante casi cinco décadas".

¿De qué murió el primer vocalista de Iron Maiden?

En el momento se desconoce la causa de muerte de Paul Di'Anno, sin embargo, el músico venía enfrentando problemas de salud desde hace varios años.

En una de sus más recientes entrevistas, dio algunos detalles de su salud y la cirugía en la rodilla a la que se sometió en Croacia. "Estoy mejorando muchísimo. El único problema es, y me entristece decirlo, con mi propio país, que aquí el NHS [Servicio Nacional de Salud], es una mierda. Está completamente roto. Me voy y llego con el linfedema que tengo aquí, es como si estuviera todo lleno de líquido. Dos horas con un equipo médico en Croacia y me lo han quitado".

¿Cuándo es el concierto de Iron Maiden en Bogotá?

La banda de heavy metal Iron Maiden tendrá su cuarta presentación en Colombia el 24 de noviembre de 2024, en el Estadio El Campín de Bogotá.