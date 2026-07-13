Murió Sam Neill, legendario actor de 'Jurassic Park, 'a los 78 años: emotivo mensaje de su familia

El mundo del cine enfrenta la pérdida de una de sus grandes leyendas. El actor neozelandés Sam Neill, recordado mundialmente por dar vida al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió este lunes 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del propio actor, donde también pidieron respeto por su privacidad mientras afrontan el duelo.



Con un mensaje cargado de emotividad, la familia del actor informó que el fallecimiento ocurrió de manera inesperada y que Neill estuvo acompañado por sus seres queridos en sus últimos momentos.

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"Con inmensa tristeza, la familia (whānau) de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento este lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida", expresa el comunicado.

Aunque la muerte fue repentina, destacaron una noticia que el propio actor había compartido meses atrás sobre su estado de salud.



"La pérdida fue repentina e inesperada, pero con la bendición de que Sam se mantuvo libre de cáncer. La familia desea expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por su increíble atención".



Finalmente, indicaron que más adelante entregarán información adicional sobre las ceremonias o actos relacionados con su despedida.

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Lo que se sabía de su salud

La salud de Sam Neill había sido seguida de cerca durante los últimos años, luego de que en 2023 revelara públicamente que padecía un tipo raro y agresivo de cáncer en la sangre.

El actor explicó entonces que había sido diagnosticado con un linfoma angioinmunoblástico de células T, una forma agresiva de linfoma no Hodgkin, por la que recibió tratamiento de quimioterapia.

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Posteriormente anunció que se había sometido a una terapia con células CAR-T y, en abril de este año, comunicó que ya no tenía rastros de la enfermedad.

En ese momento expresó: "Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario".

Durante ese proceso también habló abiertamente sobre la muerte. En una entrevista concedida en 2024 a la ABC de Austalia, manifestó que no le temía al final de su vida, aunque reconocía que todavía tenía muchos proyectos pendientes.

"No tengo miedo de morir en absoluto. Me molestaría porque todavía hay cosas que quiero hacer. Morir es muy irritante, pero no le tengo miedo", afirmó.

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¿Quién era Sam Neill?

Sam Neill nació en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, y se trasladó siendo niño a Nueva Zelanda, país con el que construyó gran parte de su vida y carrera.

A lo largo de cinco décadas participó en más de 150 producciones entre cine y televisión, consolidándose como uno de los actores más reconocidos de Oceanía.

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Su papel más emblemático fue el del paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993), personaje que retomó posteriormente en otras películas de la exitosa franquicia dirigida inicialmente por Steven Spielberg.

Además de esa saga, participó en producciones como The Piano, película ganadora del premio Óscar, y en series de televisión como Peaky Blinders, donde interpretó al mayor Chester Campbell. También formó parte de títulos como La caza del Octubre Rojo, El libro de la selva, Event Horizon, Dead Calm, El hombre bicentenario, The Dish, Peter Rabbit, Los Tudor y The Twelve.

En 2023, al cumplirse tres décadas del estreno de Jurassic Park, recordó con humildad su trayectoria profesional en entrevista con CNN.

"Ha sido una vida muy feliz y sorprendente. Nunca esperé tener una carrera en el cine, ni siquiera como actor. Pero de alguna manera sucedió, y nadie está más sorprendido que yo", declaró.

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Su carrera también fue reconocida con importantes distinciones, entre ellas el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1991 y el nombramiento como caballero de Nueva Zelanda en 2022.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co