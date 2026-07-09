Habla Carlos Manuel Vesga, actor colombiano nominado a los premios Emmy 2026 por la serie Pluribus

Durante 28 años, por las pantallas del dine y de la televisión, además de las más grandes salas de teatro de Colombia ha pasado el bogotano Carlos Manuel Vesga, el actor que ha logrado uno de los reconocimientos más importantes de su carrera y es el de estar nominado a los premios Emmy 2026 como mejor actor de reparto por su papel de Manousos Oviedo en la serie Pluribus.

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El actor habló con Noticias Caracol sobre lo que significa para él estar nominado en los premio Emmy y sostuvo que el sentimiento es “hermosamente abrumador, pero abrumador; o sea, te dan como mariposas en el estómago y sobre todo mucha gratitud con la vida y con todas las cosas que se tuvieron que alinear para que esto sucediera”.



El Emmy es el galardón más prestigioso a nivel mundial en la industria de la televisión, pues es el equivalente a los premios Oscar del cine. Y es que en la serie Pluribus, Carlos Manuel Vesga es el único colombiano del reparto.



"Ha sido una locura": Carlos Manuel Vesga

La serie, dijo Carlos Manuel, ganó un premio Peabody, que “es un premio que tiene muchísimo prestigio porque premia, no el éxito de un proyecto con las audiencias o la popularidad, sino el impacto cultural y social que tiene en los Estados Unidos”. También se refirió a la premiación como mejor serie en los premios Gotham y a la nominación en los premios Bafta: “Ha sido realmente una locura”.

Carlos Manuel Vesga sigue sumando logros a su gran trayectoria en Colombia. Él, quien es arquitecto de profesión, se dejó seducir por el llamado de las artes escénicas. “La arquitectura siempre ha estado ahí presente. Yo creo que en mi formación como arquitecto ya yo tengo consciencia del espacio; cada vez que voy a aproximarme a una puesta en escena… mi llamado es artístico, es el arte escénico”.



Carlos Manuel Vesga también está en teatro

Además de estar en las pantallas, a Carlos Manuel Vesga, un actor de la talla de Hollywood, se puede ver de cerca con su temporada en el Teatro Nacional de la calle 71 en la obra ‘Por una nariz’. “Nunca había trabajado con Rafa Zea. Lo he admirado toda la vida. Desde que vi su trabajo dije, ‘yo quiero trabajar con ese tipo en algún momento de mi vida’ y entonces pues ya ¡check! Ya quedó en la lista y ha sido una experiencia fabulosa”.



Carlos Manuel Vesga se prepara para iniciar las grabaciones de la segunda temporada de Pluribus, la serie que lo ha llevado a la cima.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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