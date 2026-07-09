Justin Baldoni habló por primera vez sobre las acusaciones de Blake Lively en su contra

La película 'It End With Us', protagonizada por Justin Baldoni y Blake Lively no solo causó furor en las salas de cine tras su estreno, sino que también terminó en una de las batallas legales más extensas de Hollywood. El lío se dio entre los dos actores protagónicos ha incluido señalamientos por acoso sexual, difamación y represalias.

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Luego de dos años de este escándalo que se desató desde el momento de promoción de la cinta, el actor y director Justin Baldoni decidió hablar por primera vez sobre lo ocurrido con su colega y la manera en la que enfrentó las acusaciones en su contra. Acompañado por su esposa, Emily Baldoni, el cineasta utilizó sus redes sociales para compartir el impacto emocional que este enfrentamiento ha tenido en su familia y cómo, finalmente, se sienten listos para dejarlo atrás.



¿Qué dijo Justin Baldoni sobre las acusaciones en su contra?

Baldoni publicó un video en su cuenta de Instagram que dura casi cinco minutos y en el que está acompañado por su esposa Emily Baldoni. A lo largo de la grabación, los dos aseguran que estos años de silencio sobre toda la situación que rodeó al actor no fueron por voluntad propia, sino con la intención de no interferir en el desarrollo del proceso legal.

El actor describió el periodo como una "saga dolorosa", afirmando que "se han dicho muchas cosas dolorosas que se han hecho pasar por verdaderas" durante este tiempo. Por su parte, Emily Baldoni tomó la palabra visiblemente conmovida y calificó la experiencia como un "trauma" familiar difícil de procesar. La mujer, además, calificó la demanda de Lively de estar "disfrazada de una lucha por los derechos de las mujeres".



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"La verdad y los hechos han hablado por sí solos, y aquí estamos", concluyó la esposa de Baldoni, recordando que al final de la batalla legal un juez desestimó las acusaciones de Lively contra su esposo. Por su parte, el actor decidió presentar una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively y su esposo, el actor Ryan Reynolds, alegando difamación y extorsión.



¿Cómo empezó el problema entre Justin Baldoni y Blake Lively?

El origen de la disputa se remonta a la producción de la película dramática romántica 'It Ends With Us' (Romper el círculo). Blake Lively presentó una demanda en diciembre de 2024 alegando que Baldoni la había acosado sexualmente en el set y que, posteriormente, lanzó una campaña de desprestigio en su contra como represalia por haber solicitado un ambiente de trabajo seguro.

Lively sostuvo que su acción legal era un último recurso ante la "retaliación generalizada" que enfrentó tras pedir profesionalmente condiciones seguras para ella y el resto del equipo. Por su parte, Baldoni siempre negó estas acusaciones. Durante el proceso legal, se reveló que parte de las quejas de Lively se centraban en el comportamiento de Baldoni durante escenas específicas, como una secuencia de baile romántico.

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El juez del Distrito de EE. UU., Lewis Liman, al analizar las pruebas, desestimó las acusaciones de acoso sexual de Lively. El magistrado determinó que la conducta de Baldoni, suponiendo que estuviera improvisando en el marco de la actuación, "no iba mucho más allá de lo que razonablemente podría esperarse entre dos personajes durante una escena romántica". El juez enfatizó que los artistas creativos deben tener margen de maniobra para experimentar sin temor a ser considerados responsables de acoso, siempre que la conducta se dirija al personaje y no a la persona.

A pesar del acuerdo, el costo para Baldoni ha sido alto. Recientemente se le ordenó pagar ocho millones de dólares por los honorarios legales de Lively, basándose en una ley de California diseñada para proteger a las víctimas de acoso de demandas de represalia destinadas a silenciarlas. Además, Lively sigue exigiendo indemnizaciones adicionales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co