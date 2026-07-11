Daniela Ospina reveló la razón por la que le gustaría que James Rodríguez vuelva a casarse

Daniela Ospina, reconocida deportista y empresaria colombiana, se sentó a conversar en el pódcast Yo Pude, ¡Tu Puedes!. Allí, abrió su corazón para contar cómo es su vida hoy y cómo se lleva con su exesposo, el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez. La charla trató de diversos temas personales como sus miedos o éxitos y llegó a un punto que nadie esperaba: el futuro sentimental del '10'.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante la conversación, le preguntaron a Daniela qué sentiría si James decidiera casarse de nuevo. La antioqueña aseguró que vería con mucha alegría que el futbolista rehaga su vida de forma oficial. Su respuesta fue directa y dejó claro que todo nace de un sentimiento de bienestar hacia su hija en común, Salomé Rodríguez.

“Honestamente sería muy feliz que sucediera, que Salo vea esa visión de familia se me hace un lindo paso. Que ella se vaya para donde su papá y que tenga una mujer, aunque siempre está su abuela, que tenga a la esposa de su papá para que ella comparta y tenga una familia; una mujer y sobre todo si hay hijos de por medio, siempre hace un enganche”, confesó Daniela durante la entrevista.



La importancia de la estabilidad para Salomé

Para la empresaria, la razón de fondo es que su hija tenga referentes y tenga un hogar en ambos lados. Su filosofía es que los niños no deben sufrir por las decisiones o errores de los adultos. Por eso, su meta es que Salomé disfrute de dos hogares sólidos y felices, aunque funcionen de manera independiente. “Me encantaría que ella lo pudiera experimentar de ambas partes, no es la familia perfecta, pero por lo menos tiene dos familias perfectas”, agregó con seguridad sobre el modelo de crianza que defiende.

Publicidad

Respeto mutuo por encima de todo

Otro punto clave que tocó Daniela Ospina fue el respeto que mantiene hacia James Rodríguez. A pesar de que se separaron hace años, ella tiene claro que él es el padre de su hija y que eso merece un trato especial. Daniela reveló que cuida mucho lo que dice públicamente porque sabe que Salomé está muy pendiente de lo que sale en las redes sociales y en internet.

Publicidad

“Espero jamás hablar mal y en ningún lugar del papá de mi hija, creo que también ha sido como recíproco todo, como que nunca he sentido que él lo haga tampoco hago cosas para que lo haga”, afirmó la deportista durante el encuentro. Para ella, actuar con altura es el mayor acto de amor que puede tener por su hija, evitando que crezca con rencores que no le pertenecen.

Hoy en día, Daniela vive una realidad distinta con su esposo, el actor venezolano Gabriel Coronel, y su pequeño hijo Lorenzo. Su deseo para James no es más que el reflejo de la paz que vive en su propio hogar y de las ganas de que su hija mayor vea la misma felicidad y compañía cuando esté con su papá.