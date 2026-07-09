FantasoFest regresa a Bogotá con su quinta edición: entrevista con el director y programación

La quinta versión del FantasoFest: Muestra Iberoamericana de Cine Fantástico en Bogotá llega este lunes 13 de julio. La muestra tiene una selección de cinco largometrajes y 10 cortometrajes que busca que el cine de género iberoamericano llegue a más públicos.



Con historias de países como España y Argentina, FantasoFest se toma la Cinemateca de Bogotá del 13 al 19 de julio. Christian Mejía, cineasta y director de FantasoLab y FantasoFest, habló para Noticias Caracol sobre esta versión de la muestra y lo qué significa un cine de género hecho por países como Colombia.

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Mejía inició primero FantasoLab, un laboratorio que busca apoyar y estimular la creación de largometrajes de género fantástico en Iberoamérica. “Nace FantasoLab y luego se convierte en Fantasofest también (...) Buscamos con la muestra darle exhibición a películas que por una u otra razón no han podido llegar a Colombia y que son realmente importantes en la cinematografía iberoamericana y en particular del género”, explicó.

El cineasta recordó el momento en el que cine fantástico le cambió la visión de lo que quería hacer y los proyectos que quería crear. Fue en el Festival de Sitges de 2014, el evento más importante de cine de género del mundo. "Hay mucho ambiente, hay mucha pasión por el género fantástico. Por primera vez en mi vida yo estaba como un evento de esta magnitud y de estas características. Fue como sentirme parte de algo. Durante toda mi vida, desde niño siempre había disfrutado las historias de ciencia ficción, de fantasía, de terror y demás, pero nunca había como hablado de esto abiertamente", relató.



Para él, en Colombia, el cine de género está al margen de la industria, aunque cada vez menos. "Estar allí y ver tanto fanático del género, tanto cineasta de género, escuchar hablar a otros cineastas iberoamericanos de género y de cómo hacían películas. Me abrió la cabeza", agregó Mejía, que destaca la película "Young Ones" (2014), del director Jake Paltrow, como la cinta que lo marcó por siempre. "Cuando la vi yo dije: 'Esto es lo que yo quiero hacer'. Es es un western hi-fi que cuenta la historia de una familia que tiene problemas en un futuro cercano, porque básicamente no hay agua. Esta familia que es campesina no puede seguir cultivando sus tierras. Hay todo un tema ahí alrededor del agua, alrededor de la tierra y alrededor del familia y dije, pues mira que uno puede hablar también de estos temas en clave de ciencia ficción".



Por eso, con su trabajo como cineasta y con FantasoLab - FantasoLab, busca que el género tengo un espacio más amplio dentro del cine, tanto en Colombia, como en los demás países de Iberoamérica. Ese quehacer cinematográfico desde la fantasía y otros géneros en Iberoamérica se ve reflejado en la película de inauguración de esta edición: "Gaua" (2025). "La elegimos como película de apertura por varias razones. La primera es por sus valores propios como obra cinematográfica, que explora desde la fantasía oscura y desde el horror diversas temáticas históricas y actuales (...) lo que queremos transmitir al público y a los cineastas es que hacer género también es un espacio para hablar de nosotros, de nuestra identidad, nuestra sociedad y nuestra política ".



Programación de FantasoFest: Muestra Iberoamericana de Cine Fantástico 2026

Aquí tienes la programación completa organizada cronológicamente día por día, uniendo las fechas, salas y las sinopsis de cada largometraje para que puedas planear tu asistencia:



Lunes 13 de julio

Gaua

Hora: 4:30 PM | Sala: Capital

4:30 PM | Capital Detalle: Incluye conversatorio virtual con su director, Paul Urkijo.

Incluye conversatorio virtual con su director, Paul Urkijo. Sinopsis: Ambientada en las montañas vascas del siglo XVII, en plena época de la caza de brujas. Kattalin huye de su marido en mitad de la noche, abandonando su hogar para adentrarse en la oscuridad del bosque. Mientras avanza, una extraña presencia empieza a perseguirla. En su escape se topa con tres lavanderas junto al río que comparten relatos de miedo y rumores del pueblo; para su sorpresa, Kattalin terminará convirtiéndose en parte de esas mismas leyendas.

Miércoles 15 de julio

El Ritual del Nahual

Hora: 7:30 PM | Sala: Capital

7:30 PM | Capital Detalle: Incluye conversatorio presencial con el director Carlos Matienzo Serment.

Incluye conversatorio presencial con el director Carlos Matienzo Serment. Sinopsis: En los densos bosques de San Luis Potosí, un forajido herido llamado Gabriel es rescatado por dos curanderas locales dentro de una aldea sumida en el miedo. Al mismo tiempo, un agente federal investiga una perturbadora serie de asesinatos de niños en la zona. Las muertes despiertan a una fuerza ancestral: el Tekenchu, una criatura mística mitad hombre y mitad bestia que acecha desde las sombras con el único fin de juzgar y castigar.

Jueves 16 de julio

El Ritual del Nahual

Hora: 4:00 PM | Sala: 2

4:00 PM | 2 Detalle: Incluye conversatorio presencial con el director Carlos Matienzo Serment.

Viernes 17 de julio

Muestra de Cortometrajes Iberoamericanos

Hora: 5:00 PM | Sala: 3

5:00 PM | 3 Detalle: Selección de 10 cortometrajes de ciencia ficción, fantasía y terror + Conversatorio.

Selección de 10 cortometrajes de ciencia ficción, fantasía y terror + Conversatorio. Reseña: Incluye producciones iberoamericanas recientes como Chaika, Only Snuff, La prueba de los ancestros, El monstruo de ningún lado, Peephole, Mutante, El gato cósmico al final, El Chucur, Policía Depravado y Zombie YA!.

El Susurro

Hora: 5:30 PM | Sala: Capital

5:30 PM | Capital Sinopsis: Lucía y Adrián son dos hermanos que intentan escapar de la oscura herencia de su padre vampiro. Buscando refugio y una oportunidad para olvidar el pasado, se asientan en una casona completamente aislada en el bosque. Sin embargo, la tranquilidad se quiebra cuando su gato doméstico regresa cargando un dedo humano. El hallazgo revela que sus vecinos dirigen una red criminal dedicada a la producción de películas snuff. Mientras Lucía intenta proteger a su hermano de esta amenaza humana, la maldición de su propia sangre familiar volverá a acecharlos.

Sábado 18 de julio

Muestra de Cortometrajes Iberoamericanos (Segunda función)

Hora: 2:00 PM | Sala: 3

Apps

Hora: 4:00 PM | Sala: 2

4:00 PM | 2 Sinopsis: Película antológica donde la tecnología digital abre las puertas al horror a través de cinco relatos: una joven atrapada por una red siniestra de transmisiones en línea, un voyerista que descubre secretos perturbadores de sus vecinos, una mujer que utiliza una extraña aplicación de citas, un grupo de amigos que cae en manos de un culto ocultista rural, y un niño pequeño usado por su padre para conseguir citas en internet que descubre un inquietante poder para defenderse.

La Virgen de la Tosquera

Hora: 6:00 PM | Sala: Capital

6:00 PM | Capital Detalle: Entrada libre . Incluye conversatorio presencial con la directora Laura Casabé y el evento de clausura del laboratorio FantasoLab.

. Incluye conversatorio presencial con la directora Laura Casabé y el evento de clausura del laboratorio FantasoLab. Sinopsis: Basada en los relatos de la escritora Mariana Enríquez. Natalia, Mariela y Josefina son tres amigas de los suburbios de Buenos Aires enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. Durante el caluroso verano de 2001, marcado por la crisis social en Argentina, aparece Silvia, una mujer mayor que cautiva a Diego. Desesperada por recuperarlo, Natalia recurre a su abuela Rita, quien la introduce en el perturbador mundo de los hechizos y la magia negra.

Domingo 19 de julio

La Virgen de la Tosquera

Hora: 5:00 PM | Sala: 3

El Susurro

Hora: 7:00 PM | Sala: 2



Gaua

Hora: 7:30 PM | Sala: 3

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