Canción que Erling Haaland lanzó en 2016 se hace viral con su éxito en el Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha llamado la atención de millones de personas por la faceta deportivas, sino también por el furor que algunos de sus participantes causan fuera de las canchas. Es el caso de Erling Haaland, el delantero noruego de 25 años que no solo es el orgullo de su selección por su talento, sino que también ha impactado al mundo digital con su personalidad dentro y fuera del campo de juego.

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Tanto ha sido el éxito de Haaland en el mundo digital que los usuarios de las redes se han dado a la tarea de conocer más sobre el pasado del jugador. En medio de esa búsqueda, han dado con un detalle poco conocido del deportista y es que, antes de convertirse en una gran estrella de fútbol, Haaland intentó ser una estrella musical.



Haaland fue rapero en su adolescencia

En medio de la participación de Haaland en el Mundial 2026, los internautas encontraron la canción, titulada 'Kygo jo', fue publicada originalmente en agosto de 2016 bajo el nombre del grupo Flow Kingz Feat Lyng. En el video se ve a un joven Haaland que aparecía rapeando con sus amigos, una faceta poco conocida del ahora deportista de alto rendimiento.

El éxito de Haaland en las redes sociales fue tal que el tema musical lanzado hace una década volvió a ser tendencia en las plataformas este año. La conversación estalló cuando el famoso DJ noruego Kygo vio el video y lanzó un desafío público en la plataforma, asegurando que si Haaland lograba marcar un gol contra Brasil en los octavos de final, él mismo produciría un remix actualizado del tema. El delantero no solo marcó uno, sino dos goles frente al equipo brasilero, sellando el pase de Noruega a la siguiente ronda y obligando a Kygo a cumplir su palabra.



Fiel a su promesa, el DJ lanzó la nueva versión de la canción apenas 24 horas después del partido, logrando cientos de miles de reproducciones de forma casi instantánea. Ahora Haaland retornó a la música, pero no como parte de una estrategia planeada por su equipo de marketing, sino que surgió de la nostalgia de las redes sociales.



Así fue la fugaz carrera artística de Haaland

En 2016, un Haaland de 16 años formaba parte de la Selección de Noruega Sub-17. Junto a sus compañeros de equipo Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg, decidió aprovechar el tiempo libre entre entrenamientos para escribir una canción de rap y grabar un video musical. El propio futbolista ha recordado en diversas entrevistas que el proyecto de los Flow Kingz nació meramente por aburrimiento y diversión, sin ninguna pretensión de iniciar una carrera profesional en la música.



En la grabación original, se puede ver a los tres adolescentes en parques y escenas cotidianas; Haaland, quien es la tercera voz en la canción, incluso aparece frente a un asador con utensilios de cocina. El video es especialmente recordado por su coreografía de movimientos robóticos, una curiosa premonición del apodo de 'Androide' que recibiría años más tarde en el fútbol de élite.

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La canción es una composición propia de Haaland y sus amigos, y no debe confundirse con el popular cántico de estadio "Haaland (Ha Ha Ha)" creado por los aficionados del Manchester City. El reciente remix de Kygo ha añadido toques de música house a las rimas originales, dándole una nueva vida a este tesoro de la adolescencia del jugador. El video original de 'Kygo jo' acumula más de 21 millones de visualizaciones en YouTube actualmente.

A sus 25 años, Erling Haaland atraviesa el momento más exitoso de su carrera profesional, no solo por hacer parte de la plantilla del Manchester City, donde su capacidad goleadora lo ha elevado a la categoría de leyenda viviente, sino también con su papel en el Mundial 2026 que ha capturado la atención total del planeta. El 'vikingo' ha liderado a una selección de Noruega histórica, sumando siete anotaciones en apenas cinco partidos, convirtiéndose en la estrella del evento, teniendo al mundo con la expectativa por su próximo partido.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co