Camilo Cifuentes será papá: la emotiva noticia del influencer detrás del viral “yo afán no tengo”

Camilo Cifuentes, el influencer de Manizales que se ganó el cariño de todo el país con su famosa frase “Yo afán no tengo”, acaba de anunciar que será papá. Este joven recorre las calles para comprar productos a vendedores informales y regalarlos a personas que lo necesitan, decidió compartir esta noticia personal con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram. Aunque se caracteriza por mantener su rostro en el anonimato y otros aspectos de su vida personal, el creador de contenido ahora se prepara para su mejor proyecto: la paternidad

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Este influencer, que ha construido una comunidad de más de 9,2 millones de seguidores en TikTok, además de una importante presencia en Instagram y Facebook, utilizó sus plataformas para transmitir un mensaje muy emotivo. A diferencia de sus habituales recorridos por las calles de Manizales, Medellín o Bogotá, donde el foco siempre está en los demás, esta vez la noticia giraba en torno a su propia familia.

Un anuncio desde el corazón

El anuncio se produjo a través de un video muy sentimental. Con una sencillez que lo caracteriza, el influencer mostró una ecografía mientras sonaba la canción Para tu amor de Juanes. En la publicación, el joven manifestó: “Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida”. Demostrando la importancia de esta noticias en su vida: "Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo".



Además reveló que el bebé ya tiene nombre: "Tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo. 🩵✨🥹". Finalizó diciendo: "Eres el regalo más grande que Dios y la vida me han dado".

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La reacción de sus seguidores no se hicieron esperar. La comunidad que lo apoya por sus actos de caridad hacia vendedores ambulantes y adultos mayores inundó las redes con mensajes de felicitación. Para muchos, que Camilo sea padre representa la continuidad de los valores que él mismo pregona en cada uno de sus actos de servicio.

La labor aplaudida por los colombianos

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La labor de Camilo Cifuentes que consiste en comprar productos a vendedores informales para luego regalarlos a personas en situación de vulnerabilidad. En entrevistas, el joven ha sido enfático en que su deseo de ayudar no es una estrategia de marketing, sino una enseñanza de hogar.

En una entrevista con Telecafé, Cifuentes explicó el origen de su vocación: “Mi familia me ha inculcado muy buenos valores. Ellos siempre me han enseñado que siempre es mejor dar que recibir. Todo es muy espontáneo. Yo no tengo un guión... salgo en la moto a mirar los puesticos, les hago una compra y les monto conversación”.

A pesar de su gran fama digital, Camilo ha evitado mostrar su rostro frente a la cámara, una decisión que, según él, le otorga una libertad que la fama convencional le quitaría. Esta elección ha generado un vínculo especial con su audiencia, que respeta y protege su privacidad para evitar que el ego o los problemas de seguridad interfieran en su labor social.

Sobre esta decisión de permanecer en el anonimato dijo: “Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan y no quiero generar fama. Cada vez me doy cuenta de que el anonimato es lo mejor porque es libertad”, dijo.

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En la misma entrevista reveló que tiene 28 años, estudia en el Sena una tecnología en mecánica industrial y disfruta de sus pasiones, como su afición por el equipo Once Caldas.