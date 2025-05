¿Nace un nuevo amor en Yo Me Llamo? Amparo Grisales los expuso ante todos

Cupido está haciendo de las suyas en medio de la competencia de Yo Me Llamo. Luego de que se confirmara que los imitadores de Ángela Aguilar y Bob Marley están en una relación amorosa, otros dos participantes han sorprendido demostrando su cercanía en pleno escenario, dejando a todos atónitos y creando especulaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Todo ocurrió en medio del capítulo 95 del concurso de imitación, en el que los imitadores de Pipe Peláez, Gloria Estefan, Kany García, Bob Marley, Joan Manuel Serrat y Vicente Fernández sorprendieron al jurado con impresionantes cambios de look en la búsqueda de convertirse en el doble perfecto y con presentaciones que demostraron el gran talento que queda en este punto de la competencia.

¿Qué nueva pareja surgió en Yo Me Llamo?

Al final del episodio, luego de grandes presentaciones que dejaron sorprendidos a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, se conoció el veredicto final de Armonio sobre el mejor imitador de la noche. La inteligencia artificial determinó que Yo Me Llamo Kany García había sido la mejor participante del capítulo, por lo que tuvo la oportunidad de ir al muro de los famosos para conseguir un premio millonario.

Publicidad

Pero la noticia de la elección de la imitadora de Kany García no fue la gran sorpresa de la noche, el momento fue mucho más llamativo cuando la participante le dio la mano a Yo Me Llamo Vicente Fernández y le pidió que la acompañara al muro de los famosos para decidir. Esta acción dejó con la boca abierta a Laura Acuña, Melina Ramírez y los jurados.

"Va acompañada de Vicente Fernández esta noche, ¿a qué se debe esta compañía?", expresó Melina Ramírez, mientras en el escenarios sus compañeros expresaban algunas sonrisas cómplices. Amparo Grisales tomó la palabra y apuntó que esto podría ser "otro romance que nace" dentro de la competencia. Las reacciones de los demás participantes le dieron la razón a la jurado, quien empezó a reírse de la situación.

Publicidad

"¿De qué me perdí?", le preguntó Laura Acuña a la imitadora cuando regresó al escenario, pero ella con una risa nerviosa negó que algo estuviera pasando con su compañero. "Es que somos muy buenos amigos, amigos y nada más", señaló Yo Me Llamo Kany García y el imitador de Vicente Fernández lo confirmó. Además, el hombre señaló que él ya está comprometido con otra mujer, por lo que no habría posibilidad de que algo más ocurra con su compañera.

Sin embargo, Amparo Grisales no creyó en las palabras de los imitadores y les dijo: "El que se excusa se acusa. Así fue que empezaron papá y mamá". El público y las demás personas empezaron a hacerle coro a los dos imitadores, quienes empezaron a reírse bastante nerviosos por la situación, lo que despertó aún más las sospechas de los presentes sobre la cercanía que hay entre ellos, que podría ser más que una amistad.

¿Cuánto dinero se llevó Yo Me Llamo Kany García y quiénes quedaron en riesgo?

Al final, para no hacer más incómoda la situación para los participantes, Laura Acuña tomó la palabra y decidió revelarle a la imitadora que se ganó 10 millones de pesos por haber tenido la mejor presentación de la noche, noticia que fue muy emocionante para la participante, quien la semana pasada tuvo diferencias con los jurados y estuvo en riesgo de ser eliminada.

Por otro lado, los jurados tuvieron la difícil tarea de elegir a los tres participantes que quedaban en riesgo en la competencia, algo que fue complicado porque en esta noche los imitadores llegaron con mucha fuerza y talento. Los imitadores que quedaron en peligro de eliminación fueron Yo Me Llamo Bob Marley, Gloria Estefan y Pipe Peláez.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL