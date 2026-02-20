Nació hijo de Ana María Estupiñán: la actriz lo confirmó con tierna foto

A través de sus redes sociales, la actriz Ana María Estupiñán confirmó a sus seguidores una de las noticias más esperadas por sus seguidores recientemente: el nacimiento de su primogénito. La protagonista de 'La niña' y 'Amar y vivir' realizó una emotiva publicación en sus redes sociales confirmando la llegada del bebé.



¿Cómo se llama el hijo de Ana María Estupiñán?

La actriz de 33 años publicó una foto a blanco y negro en su perfil de Instagram en la que solo se ve la mano del recién nacido y que emocionó a todo su público. "Nació 🩵 Emanuel Bylin Estupiñán", escribió.

Estupiñán añadió en la publicación algunos datos claves sobre su primogénito, quien nació a las 11:22 de la mañana del 12 de febrero de este año. Emanuel es fruto de su relación con su esposo Matti Bylin.

Personalidades de la farándula colombiana como Maleja Restrepo, Yuri Vargas, Carolina Ramírez, Mariana Pajón, Carolina Cuervo, Jeronimo Cantillo, Roberto Cano, entre otros, reaccionaron enviándole los mejores deseos a la nueva mamá.



Recientemente, la actriz también hizo una publicación muy especial celebrando los 10 años de relación con Bylin. "Hemos pasado tiempo juntos, cine, McDonald’s a las 11 de la noche, estudiamos cosas juntos, viajamos por América y Europa juntos, pero el viaje más importante que hemos hecho es crecer juntos, apoyarnos mutuamente, perdonarnos, amarnos, hacer amistades juntos, conocer más de Dios juntos, tener un bebé juntos. Las cosas y experiencias son chéveres pero pasan rápido y están destinadas al olvido pero invertir tiempo en otra persona, servirla y anteponerla como tú lo haces conmigo es eterno!".



¿Quién es Ana María Estupiñán?

Ana María Estupiñán García es una destacada actriz y cantante colombiana, nacida en Bogotá el 7 de abril de 1992. Su interés por el mundo del entretenimiento se manifestó desde una edad temprana, lo que la llevó a ingresar a Caracol Escuela a los 12 años. Su debut actoral se produjo en 2008 en la telenovela 'Oye bonita', marcando el inicio de una prolífica carrera que rápidamente la consolidó como uno de los jóvenes talentos más importantes de la televisión colombiana.

La actriz es ampliamente reconocida por sus papeles protagónicos en producciones de gran éxito. Entre algunas de sus interpretaciones memorables, está la de Sofía Helena 'Helenita' Vargas en la serie biográfica 'La ronca de oro' (2014) y el papel principal de Belky en 'La niña' (2016), con el que ganó el premio a Mejor Actriz Protagónica de Telenovela o Serie en los Premios India Catalina de 2017.

Su trayectoria reciente incluye participaciones en proyectos como 'Amar y vivir' (2020). Además de su trabajo en televisión, Estupiñán ha incursionado en el cine, debutando en la película 'Dos mujeres y una vaca'. Con su versatilidad actoral y su incursión en la música, Ana María Estupiñán continúa consolidando su nombre en la industria y también ha emprendido en el mundo de los negocios con su marca de ropa.

