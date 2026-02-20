Rubén Blades envió mensaje a Willie Colón por rumores de hospitalización

Reportes en redes sociales sobre la salud del músico Willie Colón han generado preocupación en el mundo salsero. Aunque todavía el equipo del cantante no ha confirmado que sea cierto que está hospitalizado, la noticia sí ha generado reacciones en el gremio y sorprendió especialmente la de Rubén Blades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de sus redes sociales, Rubén Blades envió mensaje de apoyo a su colega que conmovió al mundo de la salsa. Las palabras de Blades causaron sorpresa y emoción debido a la enemistad que por años ha marcado la relación de los dos músicos.



Las palabras de Rubén Blades para Willie Colón

En su cuenta de X, Rubén Blades reaccionó a los reportes de hospitalización de su colega Willie Colón. "Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio", detalló el panameño de 77 años.

"No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento", concluyó Rubén Blades en su mensaje.



WILLIE COLON

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta… — Rubén Blades (@rubenblades) February 20, 2026

Publicidad

¿Qué se sabe sobre la salud de Willie Colón?

A través de X se reportó que el cantante Willie Colón habría sido hospitalizado el miércoles 18 de febrero en el Lawrence Hospital de Bronxville, NY, luego de haber sido llevado de emergencia al centro médico por presentar problemas respiratorios. Según la publicación, que generó alerta, el estado de salud del artista estadounidense de 75 años es delicado.

Por ahora, ni el artista ni su equipo de trabajo se han pronunciado sobre esta situación, ya sea para confirmarla o desmentirla. Tampoco se ha conocido un reporte médico oficial sobre el cantante. Seguidores están a la espera de conocer nuevos detalles sobre la salud del intérprete de 'El gran varón'.



¿Por qué pelearon Rubén Blades y Willie Colón?

La enemistad entre Willie Colón y Rubén Blades data de varios años y es una de las grandes tristezas de los fanáticos de la salsa. Años atrás, juntos crearon 'Siembra' uno de los trabajos discográficos más exitosos en la historia del género, pero después de ese gran trabajo se separaron y enemistaron públicamente.

Publicidad

'Siembra' se lanzó en 1978 y los dos salseros trabajaron juntos hasta 1993, cuando decidieron tomar caminos separados. En 2003 se reunieron para celebrar los 25 años del álbum, pero en ese momento Colón acusó a su colega de deberle 115 mil dólares luego de un concierto en San Juan, Puerto Rico. Blades señaló que no tenía nada que ver y que el problema era con los organizadores del evento.

En 2008 el pleito se solucionó cuando Willie Colón llegó a un acuerdo con la empresa organizadora y le retiró la demanda a Blades, pero el panameño no olvidó el tema y aseguró que no volvería a trabajar con Colón. En 2024, durante la ceremonia de los Grammy la rencilla volvió a los medios cuando Rubén Blades recibió el premio a mejor álbum tropical por su producción ‘Siembra: 45° Aniversario’, situación a la que Colón reaccionó decepcionado por no haber sido mencionado en la obra.

“Hoy en día es inquietantemente fácil para otros replicar el álbum sin mi presencia. Y lo hicieron. Hoy tengo que presenciar dolorosamente un clon de trabajo galardonado con el Grammy del Mejor álbum tropical sin reconocimiento a mi contribución en su creación”, expresó Colón.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL