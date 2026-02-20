Shakira anuncia concierto gratuito en México y su esperado regreso a la India: estas son las fechas

La gira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira sigue dejando buenas noticias a los fanáticos de la colombiana y demostrando que el fenómeno musical de la colombiana solo es más grande con el paso de los años. Ahora se han confirmado nuevas fechas de presentaciones de la cantante en diferentes lugares del mundo muy significativos para su historia.



Shakira dará concierto gratuito en México

México fue una gran parada para Shakira con su gira de conciertos, siendo el país en el que más agotó fechas, presentándose 12 noches e imponiendo récords. Ahora la colombiana ha confirmado que todavía tiene una fecha más preparada para el país azteca. Lo que hace más especial este anuncio es que será completamente gratuito.

“¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir", expresó Shakira en un nuevo video posteado en sus redes sociales.

La colombiana destacó que ahora volverá a presentarse en el Zócalo en CDMX, completamente gratis, como una muestra de agradecimiento para el público mexicano que tanto la ha apoyado a lo largo de su carrera musical y, especialmente, por la manera en la que recibieron su más reciente gira.



Según la información compartida por la misma Shakira, su presentación gratuita en el Zócalo se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo en la explanada de la Plaza de la Constitución a las 8:00 de la noche (hora México).



"Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona, que cumple cien años, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho", agregó la colombiana.



Shakira regresará a la India

Pero esa no es la única noticia que tiene la colombiana con respecto a conciertos, recientemente también se ha confirmado que en este 2026 la cantante regresará a la India. El reencuentro de Shakira con sus fanáticos en este país será en abril de este año, cuando la barranquillera encabezará el Concierto Feeding India.

Esta es la primera vez que este importante evento tendrá formato multiciudad, por lo que la colombiana actuará en dos diferentes ocasiones: en Bombay el 10 de abril en el Hipódromo Mahalaxmi, seguido de un concierto en Delhi el 15 de abril en el Estadio Jawaharlal Nehru.

“Actuar en India siempre ha sido especial para mí, y me entusiasma conectar con mis fans de Bombay y Delhi. El Concierto Feeding India va más allá de la música; se trata de unirnos para garantizar que cada niño tenga acceso a la nutrición que necesita para prosperar”, declaró.

La organización ha confirmado que la preventa de entradas comenzará el viernes 27 de febrero a las 12:00 hora local (06:30 GMT), de forma exclusiva para clientes del banco HSBC. El resto del público podrá adquirir sus pases a partir del domingo 1 de marzo a las 13:00 horas (07:30 GMT).

Curiosamente, la última vez que Shakira se presentó en India fue en el año 2007, en la ciudad de Bombay, cuando estaba llevando a cabo su Oral Fixation Tour.

