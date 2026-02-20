Empresarios retiran demanda contra Karol G por plagio: "Nos equivocamos"

'Mañana será bonito' ha sido uno de los álbumes más exitosos en la carrera de Karol G; sin embargo, no escapó de las polémicas. A mediados de 2025, unos productores presentaron una demanda contra la cantante colombiana y sus productores alegando plagio en una de sus canciones. El caso ha dado un nuevo y definitivo giro este 20 de febrero, cuando los productores se disculparon con la Bichota y retiraron la demanda.



¿Por qué habían demandado a Karol G?

Los productores Ocean Vibes (Jack Hernández) y Alfr3d Beats (Dick Alfredo Caballero Rodríguez) señalaron en la demanda que presentaron en 2025 que Karol G y los coautores de su tema 'Gatúbela' habrían robado elementos clave de una composición anterior hecha por ellos llamada 'Punto G'.

Tras varios meses, el pasado 18 de febrero se conocieron nuevos detalles sobre esta demanda. Los productores presentaron nuevos documentos judiciales en los que desestimaron la demanda contra la colombiana y su equipo, sino que también acordaron hacer una disculpa pública en inglés y español que quedará en sus cuentas de YouTube, Instagram y Facebook por haber demandado a la cantante.



¿Karol G hizo plagio?

Los documentos judiciales del caso retratan que Karol G y su equipo presentaron pruebas en las que incluyeron grabaciones de las sesiones de estudio en 2022 creando el tema 'Gatúbela', las cuales fueron grabadas antes de que el tema 'Punto G' fuera lanzado. Según los productores que presentaron la demanda, las pruebas demostraron que DJ Maff, productor de Karol G, creó y grabó el ritmo de la canción.

“Ante esta evidencia, hemos decidido desestimar la demanda y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a Karol G y DJ Maff por nuestras afirmaciones erróneas y acusaciones públicas”, escribieron los productores. “Nos equivocamos. Les deseamos lo mejor a Karol G, DJ Maff y a los demás demandados”. Según la agencia EFE, tras las declaraciones de los productores el caso fue cerrado en una corte de Miami.



Karol G brilló en los Premios Lo Nuestro 2026

Por otro lado, la Bichota fue una de las artistas colombianas que brilló en la edición 38 de los Premios Lo Nuestro, celebrada en el Kaseya Center de Miami bajo el lema “Honrando lo que Somos” el jueves 19 de febrero. Karol G fue la más premiada con tres reconocimientos, incluidos Artista Femenina del Año - Urbano y Canción Urbana del Año por Latina Foreva. También hizo parte de la Colaboración del Año - Urbano por +57 junto a Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd, entre otros.



Al igual que ella, su colega y amigo Maluma se llevó tres premios en la ceremonia y su compatriota Juanes protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche al recibir el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria. Juanes interpretó en el escenario clásicos de su carrera como 'A Dios le pido', 'Es por ti' y 'La camisa negra'.



