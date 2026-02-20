En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
IVÁN CEPEDA
PUNCH, MONO VIRAL
NUEVO PASAPORTE COLOMBIANO
LUIS DÍAZ

Maluma cuenta cómo conoció a Yeison Jiménez: "Hace muchos años"

Maluma cuenta cómo conoció a Yeison Jiménez: “Hace muchos años”

El artista del género urbano reconoció que escuchaba la música de su colega y admiraba el trabajo que Jiménez tuvo que hacer para llegar a tener éxito en su carrera.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de feb, 2026
Maluma habla sobre Yeison Jiménez
El papá de Maluma fue el artífice de que los artistas empezaran a hablar después de muchos años.
TikTok

Maluma estrenó una canción inédita que grabó junto al difunto cantante de música popular, Yeison Jiménez. El proyecto, que había sido guardado por los artistas durante tres meses, finalmente salió a luz este 12 de febrero. Los fans habían tenido un primer vistazo de la canción “Con el corazón” cuando se publicó un video de Jiménez, en el que se le veía entonando sus versos dentro de un vehículo. “Es una sorpresita”, decía el artista en el metraje que grabó mientras conducía en una avenida de Bogotá.

¿Cómo se conocieron Maluma y Yeison Jiménez?

La colaboración entre los colombianos fue tomada con sorpresa y agrado, ya que ambos son grandes exponentes de su respectivo género musical. Juan Luis Londoño (Maluma), en medio de la recepción de este trabajo colaborativo, contó cómo se conoció al cantante de música popular, fallecido el pasado 10 de enero de 2026, y la idea de realizar una canción juntos.

“Nos conocimos hace 10 años en Bogotá, en un evento público, de una emisora, creo”, contó.

Londoño cuenta que posterior a ese primer encuentro vio a Jiménez en varios conciertos en toda Colombia. “Siempre me pareció un man muy trabajador, muy camellador”, dijo en el video. También admite que estaba enterada de la industria musical colombiana y sabía que el cantante era el número uno del género popular. Aún así, Jiménez y Maluma no cruzaban palabra. Hasta que un día, nadie más que el padre del propio artista reggaetonero fue el artífice de que volvieron a conectar.

“Mi papá me dice ‘Juancho imagínate que estoy hablando con Yeison Jimenez’, no sé porqué, creo que se le encontró en el aeropuerto. ‘Me dijo que si podía darle tu número de celular”, reveló Maluma.

"No pensaba que supiera"

Así, con esa interacción, los dos cantantes hablaron por primera vez en mucho tiempo después de que el éxito llegara a sus vidas respectivamente “Yo le dije que tenía mucho cariño, mucho respeto, que sabía todo que había hecho por su música, su carrera”.

“Era muy bonito, él no pensaba que yo supiera tanto de su carrera (...) escuchaba su música, me parecía un monstruo”, añadió en el relato.

Entre el intercambio de mensajes y llamadas, Maluma propuso la iniciativa de que ambos buscaran canciones cada uno hasta encontrar una que les gustara, idealmente del género popular o regional mexicana. En ese proceso fue que nació “Con el corazón”, que robaron el 10 de diciembre, sin pensar que solo un mes después, acabaría la vida del hijo de Manzanares por un trágico accidente en Boyacá.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL

