Grey's Anatomy rendirá homenaje a Eric Dane en próximo episodio

La muerte de Eric Dane enlutó a toda la industria del entretenimiento. El actor de 53 años falleció el 18 de febrero de 2026, según confirmó su familia, luego de 10 meses enfrentando la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Dane participó en grandes producciones y se quedó en el corazón de millones a nivel mundial por sus personajes; sin embargo, fue el de el doctor Mark Sloan en la icónica serie Grey's Anatomy el personaje que le dio reconocimiento mundial.



Grey's Anatomy rendirá homenaje a Eric Dane

En un principio, Dane llegó a la historia de Grey's Anatomy en la segunda temporada con un personaje de poca trascendencia y que aparecía ocasionalmente; sin embargo, para el 2006 la creadora de la serie Shonda Rhimes decidió contratarlo como actor fijo para la tercera temporada. De esa manera Mark Sloan pasó a ser un personaje querido y recordado por todos los fanáticos de la producción estadounidense.

Eric Dane y su personaje Mark Sloan conquistaron a la audiencia hasta que su personaje salió de la historia. Ahora, con la muerte del actor, se ha confirmado que la serie que sigue al aire con su temporada 22 le rendirá un homenaje.



A través de un comunicado la cadena ABC y la productora 20th Televisión lamentaron la muerte del actor y revelaron a los fanáticos que en la serie le harán un homenaje. "Estamos profundamente tristes por la pérdida de Eric Dane. Su inmenso talento e inolvidable presencia en Grey's Anatomy causó un impacto duradero en el público de alrededor del planeta, y su valentía y gracia mientras batallaba contra el ELA ha inspirado a muchos".



Señalaron que el episodio 11 de la temporada 22 estará dedicado al actor. El episodio homenaje a Eric Dane está programado para emitirse por primera vez el próximo 26 de febrero en Estados Unidos y próximamente estará disponible en streaming.

La última vez que Dane interpretó a su personaje en la famosa serie fue en 2021, cuando los guionistas decidieron incorporar la pandemia del covid-19 a la historia. En esa trama, la doctora Meredith Grey entró en un estado de coma temporal en el que tuvo algunos reencuentros con algunos personajes fallecidos, entre ellos Mark Sloan.



¿Cómo fueron los últimos meses de Eric Dane?

En abril de 2025 el actor recordado por su trabajo interpretativo en las series internacionales 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria' sorprendió al mundo a revelar que había recibido un complicado diagnóstico con ELA, una enfermedad neurodegenerativa. "Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras afrontamos este nuevo capítulo", aseguró.

A finales de 2025, Eric Dane apareció en sus redes sociales confirmando que tenía un bajo estado anímico, el cual se mantuvo hasta enero de 2026. El actor tuvo que cancelar su asistencia a la importante ceremonia de premios de Champions for Cures and Cares en la que recibiría el título Defensor del Año a causa de su estado de salud.

"Mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo. Tengo un brazo funcional, el izquierdo. Siento que quizá en un par de meses tampoco podré tener la mano izquierda. Estoy preocupado por mis piernas", reveló Dane en una de sus últimas entrevistas. Recientemente la prensa estadounidense también había dado a conocer que la voz del famoso también había resultado afectada por la enfermedad.

