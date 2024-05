Natalia llora en el Desafío XX porque le dijeron que es "la moza" de Kevyn

En la casa Alpha del Desafío XX, un momento de celebración y risas concluyó con las lágrimas de una de sus integrantes. Natalia se dejó ver bastante afectada luego de que una de sus compañeras asegurara que ella es "la moza" de Kevyn.

>> Lea también: Novia de Kevyn, del Desafío, se va del país y le dedica canción de Karol G

La situación surgió cuando los integrantes de la casa departían en la sala tomándose una champaña. En medio de la conversación, se estaban divirtiendo diciendo que son como una familia y empezaron a definir los roles de cada uno. En medio de eso señalaron que Kevyn y Natalia eran como hermanos.

Sin embargo, Mapi interrumpió el momento y dijo que sus dos compañeros no podían ser hermanos, "porque eso sería incesto". Entonces Santiago señaló que podrían ser primos, porque "como dice el dicho: 'entre primo y primo más me arrimo'".

Publicidad

Para solucionar el tema, Karen aseguró frente a todos que Natalia es "la moza" de Kevyn, pero inmediatamente le pidió perdón a su compañera por sus palabras. Natalia le dijo: "Qué graciosa, chistosísima. Tranquila que yo entendí".

Tras el comentario de la capitana de Alpha debido a la cercanía de Natalia y Kevyn, quienes han sido captados durmiendo juntos, jugando desnudos en la ducha y hasta besándose, el ambiente en la casa se tornó incómodo y Natalia se fue al baño.

Publicidad

>> Le puede interesar: Natalia, del Desafío XX, mostró la transformación física que tuvo antes del programa

Karen se fue con Natalia y le pidió perdón nuevamente. "Se me salió en ese momento, todos estábamos ahí burlándonos. Perdón", expresó.

Por su parte, Natalia empezó a llorar y dijo que "estoy luchando contra algo que siempre dije que no iba a hacer. Me recordó que la estoy cagando, me siento muy mal. Ten cuidado con lo que dices, para mí no es fácil, me siento muy mal y no me gusta ser objeto de burla de nadie. Me heriste bastante".