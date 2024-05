Novia de Kevyn, del Desafío, se va del país y le dedica canción de Karol G

Derly Hurtado es la novia de Kevyn, participante del Desafío XX. Sin embargo, todo parece indicar que la mujer dio por terminada su relación con el deportista luego de que este tuviera diferentes coqueteos con Natalia, su compañera de equipo.

>> Lea también: Natalia, del Desafío XX, mostró la transformación física que tuvo antes del programa

A través de sus redes sociales, Hurtado solía compartir imágenes y videos en apoyo al participante de la casa Alpha, así como recuerdos de los viajes que realizaban junto a sus hijos -ella y él tienen hijos fuera de la relación-. Pero ahora en su perfil destacan mensajes que dan a entender que está soltera.

En su más reciente publicación en TikTok, Derly Hurtado compartió a sus seguidores que, en medio de la penosa situación que vive por cuenta del comportamiento de Kevyn en la competencia, decidió emprender nuevos rumbos en su vida viajando a los Estados Unidos. Está disfrutando de unos días en Nueva York.

Publicidad

'Mientras me curo del cora', canción de Karol G, fue el tema con el que la mujer decidió empezar este nuevo momento de su vida. "Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquitos. Sí, hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito", dice la canción de la paisa.

>> Le puede interesar: Natalia y Kevyn, del Desafío XX, protagonizan escena sin ropa y en la ducha

Publicidad

Hurtado no se ha pronunciado abiertamente al respecto, pero los mensajes que publica en su perfil han sido suficientes para que sus seguidores le envíen su apoyo. La mujer escribió en una reciente publicación: "No tienes que contar la versión de los hechos. Dios lo vio todo".

"Todos los que vemos el desafío estamos contigo hermosa", "Eres una gran mujer, quédate con todo lo lindo que le brindaste", "Un abrazo, muchas fuerza ❤️ vales demasiado", "Kevyn no te merece", "Consiga un hombre que valga la pena, que la respete, que la ame, que la valore y que ponga a otras mujeres en su lugar", le escriben diferentes usuarios de redes.